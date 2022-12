Novela Vai na Fé (à esquerda) estreia em janeiro às 19h e alguns meses mais tarde Walcyr Carrasco (à direita) retorna para faixa das 21h com uma das estreias da Globo mais esperadas de 2023 - Foto: Reprodução/Globo/Divulgação/João Miguel Júnior/Victor Pollak

Estreias da Globo 2023: as próximas novelas das 6, 7 e 9

Novo ano significa novas novelas da TV! Entre as estreias da Globo de 2023, aparecem produções que ocuparão as telinhas a partir já de janeiro e trazem grandes autores, como Walcyr Carrasco e Rosane Svartman. Os próximos substitutos das três faixas principais da emissora já estão definidas.

Vai na Fé é a primeira entre as estreias da Globo em 2023

Vai na Fé estreia em janeiro e vai ocupar o lugar de Cara e Coragem na faixa das 7. A novela é escrita por Rosane Svartman, também autora de Totalmente Demais (2015) e (Bom Sucesso) e traz a atriz Sheron Menezzes como protagonista.

A famosa viverá a personagem Sol, uma mulher de muita fé, que é batalhadora e vende quentinhas para sustentar a família, já que o marido está desempregado desde a pandemia. Ela tenta se equilibrar entre a vida de mãe, esposa e filha, além de ser uma mulher cristã.

Tudo muda em sua vida quando ela recebe a oportunidade de retornar aos palcos - já que foi a rainha do funk na juventude. Ela viverá conflitos sobre sua carreira e fé, além de travar um triângulo amoroso com seu antigo amor Benjamin (Samuel de Assis) e a esposa dele, Lumiar (Carolina Dieckmann), ambos advogados criminalistas de sucesso.

Esta é a primeira novela que Rosane Svartman escreve sem a parceria do autor Paulo Halm, que deixou a emissora em 2022. A Globo ainda não revelou o dia exato da estreia de Vai na Fé, apenas o mês de janeiro. Porém, segundo o jornalista Flavio Ricco, o folhetim chega às telinhas no próximo dia 16. Conheça:

Amor Perfeito entrará na faixa das 18h

Amor Perfeito será a próxima novela das 18h, ela substituirá Mar do Sertão, que está no ar desde agosto. A previsão é que o folhetim estreie entre fevereiro e março de 2023 e ainda não tem muitos detalhes divulgados. Duca Rachid e Julio Fischer serão os autores.

Segundo o Notícias da TV, Mariana Ximenes viverá uma vilã na trama, Gilda, que vai atormentar a enteada. Ela contracenaria com Alanis Guillen, que viveria a enteada, mas a atriz de Pantanal deixou o papel no começo de dezembro. Ainda não foi anunciado quem ficará com a personagem.

De acordo com o Terra, o ator Elizo Vieira está cotado para ser o mocinho do folhetim. Rafael Cardoso, Guito e Babu Santana também estão entre os cotados.

Terra Vermelha será estreia às 21h

Terra Vermelha entrará na grade da emissora para substituir Travessia e é uma das estreias da Globo mais aguardadas de 2023, por ser do autor de sucesso Walcyr Carrasco. O folhetim tem previsão de chegar às telinhas entre abril e maio e trará uma história que retratará o mundo atual e o cenário agrário, falando sobre terras, cultivo, entre outros.

Segundo a sinopse da novela, a que o Notícias da TV teve acesso, a trama do folhetim é inspirada nas memórias de infância do escrito. Gloria Pires é cotada como a vilã da história, a temida Irene, uma mulher poderosa, milionária e sem escrúpulos.

Tony Ramos, Agatha Moreira e Johnny Massaro também devem aparecer na trama. Fernanda Montenegro estava cotada para ser Cândida, personagem que saberá todos os segredos de Irene, mas a famosa deixou o projeto. Em seguida, o TV História antecipou que Susana Vieira ficou com o papel.

