Temperatura Máxima hoje exibe O Mistério Do Relógio Na Parede (6/2)

Filme O Mistério Do Relógio Na Parede tem Jack Black no elenco - Foto: divulgação

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 6/2, vai exibir “O Mistério Do Relógio Na Parede”, às 12h30. A duração original total do filme é de 1h45.

Na tradição dos clássicos de Amblin, onde eventos fantásticos ocorrem nos lugares mais inesperados, Jack Black e a duas vezes vencedora do Oscar Cate Blanchett estrelam O Mistério Do Relógio Na Parede. A aventura mágica conta a história de Lewis (Owen Vaccaro), de 10 anos, que vai morar com seu tio em uma velha casa com um misterioso coração de tique-taque. Mas a fachada sonolenta de sua nova cidade corre para a vida com um mundo secreto de bruxos e bruxas. Baseado no livro clássico infantil amado.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje, domingo?

Lewis Barnavelt, depois de perder seus pais, é enviado para Michigan para viver com seu tio Jonathan. Ele descobre que seu tio é um bruxo, e entra em um mundo de magia e feitiçaria. Mas esse poder não se limita às pessoas boas: Lewis aprende sobre Isaac Izard, um mago do mal que construiu um relógio mágico com magia negra, enquanto ele existir, ele continuará correndo, contando até o dia do juízo final. Ele morreu antes de terminar o relógio, mas escondeu o relógio em sua casa, onde o tio Jonathan agora vive. Agora Lewis e Jonathan devem encontrar o relógio antes que termine sua contagem regressiva e acabe com o mundo.

Título Original The House With A Clock In Its Walls

Elenco Kyle Maclachlan, Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry

Dubladores Priscila Amorim, Rafael Mezadri, Miriam Ficher, Alexandre Maguolo, Paulo Vignolo,Direção Eli Roth

Nacionalidade Canadense

Gênero Fantasia

Veja o trailer do filme da Temperatura Máxima hoje:

Qual a programação da Globo hoje 06/02/22?

Domingo, 06/02/2022

05:20 Santa Missa

06:10 Globo Comunidade

06:40 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

07:15 Globo Rural

08:35 Esporte Espetacular

10:20 Futebol

12:30 Temperatura Máxima hoje – O Mistério Do Relógio Na Parede

14:25 The Voice+

15:55 The Masked Singer Brasil

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 22

00:20 Domingo Maior – Um Espião E Meio

01:50 Olimpíadas De Inverno 2022