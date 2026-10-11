Temperatura Máxima hoje: Os Cavaleiros do Zodíaco é o filme deste domingo

Temperatura Máxima hoje: Os Cavaleiros do Zodíaco é o filme deste domingo

Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo é a atração da Temperatura Máxima deste domingo, 11 de outubro, na TV Globo. A produção de fantasia e ação adapta para o cinema o universo criado por Masami Kurumada e acompanha a jornada de Seiya, um jovem que descobre ter poderes especiais e um destino ligado à proteção da deusa Atena. O filme começa às 12h25.

Qual é a história de Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo?

Seiya é um órfão que vive nas ruas e participa de lutas para conseguir dinheiro, enquanto procura a irmã desaparecida, Patricia. Durante um confronto, ele descobre que possui habilidades extraordinárias, capazes de levá-lo a um universo desconhecido de guerreiros, poderes místicos e antigas profecias.

A vida do jovem muda quando ele conhece Alman Kido, que revela que Sienna, sua filha adotiva, é a reencarnação da deusa Atena. Seiya, por sua vez, está destinado a se tornar o Cavaleiro de Pégaso, um dos guerreiros responsáveis por protegê-la.

Para cumprir sua missão, o protagonista precisa aprender a controlar suas habilidades e dominar o próprio poder. Com a ajuda de Marin, uma experiente guerreira, ele passa por um treinamento que o aproxima de seu destino.

Enquanto isso, Sienna enfrenta dificuldades para controlar a força divina que carrega. A situação se torna ainda mais perigosa com a atuação de Guraad, uma mulher disposta a usar poderes especiais para alcançar seus objetivos.

Ao longo da trama, Seiya precisa enfrentar inimigos, descobrir segredos sobre o desaparecimento da irmã e compreender o papel que desempenha em uma batalha que pode definir o futuro da humanidade.

O elenco de Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo reúne atores de diferentes nacionalidades. Confira os principais nomes:

Mackenyu como Seiya;

Madison Iseman como Sienna, a reencarnação de Atena;

Sean Bean como Alman Kido;

Famke Janssen como Guraad;

Diego Tinoco como Nero.

A direção é de Tomasz Bagiński, cineasta polonês conhecido por seu trabalho em produções de fantasia e efeitos visuais.

Para quem acompanha a franquia há anos, o longa oferece uma nova interpretação dos personagens. Já para quem não conhece o anime, a história pode funcionar como uma introdução ao universo dos Cavaleiros do Zodíaco.