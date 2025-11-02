Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Pantera Negra de Chadwick Boseman

A Temperatura Máxima deste domingo, 2 de novembro, vai exibir “Pantera Negra”, a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular. O filme é um sucesso de bilheteria e traz o ator Chadwick Boseman como protagonista. Ele faleceu em 2020.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje

Pantera Negra, de 2018, do diretor Ryan Coogler e do corroteirista Joe Robert Cole, começa com uma aula de história. Uma sequência animada e colorida revela as origens da nação africana fictícia de Wakanda, contadas por um pai ao seu filho. Wakanda, lar do nosso herói T’Challa (interpretado com gravidade contida por Chadwick Boseman ), disfarçou-se para o mundo exterior como uma nação agrícola pobre, em consonância com os estereótipos que frequentemente reduzem o continente a um único país.

Na verdade, Wakanda, totalmente autossuficiente, jamais foi conquistada por forças externas e é a nação tecnologicamente mais avançada do mundo graças ao vibranium, um raro metal absorvente de som, desesperadamente cobiçado por aqueles que conhecem seus efeitos mais violentos. Ao mesmo tempo exuberante e bucólica, urbana e futurista, com rinocerontes gigantescos e naves espaciais voadoras e, talvez o mais importante, povoada por um povo de rica tradição, Wakanda logo se torna emblemática dos temas mais elevados do filme: é uma história sobre o lar, e, portanto, uma história sobre a história, e, portanto, uma história que clama por especificidade cultural mesmo em sua estrutura fantástica. Assim, Pantera Negra diverge da tradição dos filmes de super-heróis que o precederam, filmes que, por sua própria natureza, buscam apaziguar, não ofender.

Sem dúvida, Pantera Negra é um produto típico do seu gênero. É um filme dinâmico e eletrizante, com doses equilibradas de comédia, ação e emoção. Mas grande parte dessa emoção, grande parte do que provavelmente ressoará com o público, não pode ser dissociada da política inabalável e das implicações inerentes a um super-herói negro (embora ele tenha sido precedido pela trilogia Blade e por Mulher-Gato, de 2004, entre outros). O nascimento do Pantera Negra em 1966 (criado por Stan Lee e Jack Kirby) antecedeu a formação oficial do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, mas coincidiu com uma era de independência para muitos países africanos. É quase impossível dissociar Wakanda de seus vizinhos reais, devastados pela colonização e saqueados de seus recursos naturais. E, a seu favor, Coogler e Cole abraçam essa política de todo o coração.

Pantera Negra se passa após os eventos de Capitão América: Guerra Civil (2016), depois da morte repentina do Rei T’Chaka ( John Kani ). Ainda de luto pelo pai, T’Challa retorna para casa, para sua mãe Ramonda (a majestosa Angela Bassett ) e sua irmã Shuri (Letitia Wright), uma engenheira genial e espirituosa, cujos projetos inovadores de armas e dispositivos protegem seu irmão e seu país. Com o apoio delas, ele ascende ao trono como rei de Wakanda e guerreiro-protetor Pantera Negra, e imediatamente se vê no centro de uma antiga batalha entre tradição e modernidade e, mais urgentemente, entre justiça e vingança.

Em sua 18ª produção, a Marvel Studios dá sinal verde para um filme que se diferencia bastante dos outros filmes isolados dos Vingadores, apresentando um super-herói com um propósito.