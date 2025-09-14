Cinema & TV

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Uncharted – Fora do Mapa

Filme começa logo após o jogo

Temperatura Máxima hoje Foto: reprodução

Após o jogo do Corinthians feminino, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 14 de setembro, vai exibir “Uncharted – Fora do Mapa”, a partir das 12h35. A duração original total do filme é de duas horas.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje?

O filme da Temperatura Máxima deste domingo na Globo conta a história de um ladrão sagaz chamado Nathan Drake. Ele é recrutado pelo experiente caçador de tesouros Victor “Sully” Sullivan para recuperar uma fortuna perdida por Fernão de Magalhães há 500 anos antes do implacável Moncada. O elenco conta com Tom Holland, Sophia Ali, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle e Antonio Banderas.

Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Veja como proceder:

Cadastro no Globoplay: acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Clique em “Entrar” e, em seguida, em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados para criar uma Conta Globo.

Acesso à programação ao Vivo: após o cadastro, faça login na plataforma. No menu principal, selecione “Agora na TV” ou “TV Globo”. A transmissão ao vivo estará disponível conforme a programação local.

Verificação de disponibilidade: a transmissão ao vivo da TV Globo pelo Globoplay está disponível gratuitamente em diversas regiões do Brasil. Verifique se sua localidade foi atendida verificando no próprio site ou aplicativo.

A partir das 23h35, a Globo exibe o filme Argentina, 1985. Inspirado na história verídica dos promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo que, sob ameaças constantes e contra as possibilidades, ousam processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina e embrenham-se numa corrida contra o tempo para fazer justiça às vítimas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

