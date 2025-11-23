Cinema & TV

Temperatura Máxima – Space Jam: Um Novo Legado

Filme começa após o Globo Esporte

Escrito por Anny Malagolini
Space Jam: Um Novo Legado domingo maior Foto: reprodução

A Temperatura Máxima deste domingo, 23 de novembro, vai exibir Space Jam: Um Novo Legado, logo após o Esporte Espetacular, às 12h30. O filme conta com Cedric Joe, Don Cheadle, Lebron James, e Sonequa Martin-Green

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje domingo?

Space Jam: Um Novo Legado chegou com a promessa de repetir o impacto do clássico de 1996, que colocou Michael Jordan ao lado dos Looney Tunes. Desta vez, quem assume o protagonismo é LeBron James, estrela do Los Angeles Lakers, cercado por personagens icônicos da Warner Bros. e por um arsenal pesado de referências ao catálogo do estúdio.

A comparação com o original é inevitável, e o filme parece saber disso. São dois diretores, seis roteiristas, participação de estrelas da NBA e WNBA, dois anos de produção e um orçamento de US$ 150 milhões.

Em Space Jam: Um Novo Legado, LeBron James é sugado para um universo digital controlado por uma inteligência artificial da Warner Bros. Para voltar ao mundo real e salvar seu filho, ele precisa liderar os Looney Tunes em uma partida de basquete explosiva contra o time dos monstros digitais, os Goon Squad. Entre referências pop, humor rápido e muita ação, o astro da NBA embarca em uma aventura que mistura tecnologia, nostalgia e o espírito clássico dos desenhos.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como foi a 9ª eliminação

Confira programação da Sessão da Tarde da semana de 24 a 28 de novembro

Novelas da Globo em 2026: confira 5 estreias do próximo ano

Sessão da Tarde exibe hoje o filme nacional Ó Pai, Ó 2

Profissão Repórter hoje vai mostrar a vida dos super-ricos brasileiros

Domingo Maior hoje exibe o filme O Negociador

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes