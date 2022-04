Tenório morre em Pantanal? Vilão será jogado em rio cheio de piranhas

Tenório morre em Pantanal, ao menos foi o que aconteceu na versão original do folhetim. O crápula vai infernizar a vida de Maria Bruaca e Alcides após descobrir que os dois mantém um caso. Será durante um confronto com o peão que o pai de Guta será morto pelo adversário.

Tenório morre na novela Pantanal?

Tenório morre em Pantanal 1990 e o mesmo deve ocorrer no remake caso o autor Bruno Luperi siga o mesmo roteiro. O personagem é o vilão da novela e ainda vai causar muito antes do fim trágico.

O público já descobriu que o marido de Maria Bruaca é o responsável por toda a tragédia que aconteceu com a família Marruá – foi ele quem deu o golpe em Gil (Enrique Diaz) e Maria (Juliana Paes), que ocasionou na morte de seus filhos em conflitos por terras.

As maldades de Tenório não param por aí. No passado, ele se casou com Maria apenas interesse para herdar as terras do sogro, que acabaram sendo devastadas devido às geadas. Desde então, ele trata a esposa como se fosse um fardo em sua vida e a humilha constantemente.

Como se não bastasse, ele mantém uma amante, Zuleica (Aline Borges) e uma segunda família em São Paulo, descoberta por Guta logo no começo da trama.

Tenório também visa casar Guta com Jove (Jesuíta Barbosa), pois está interessado nas terras de José Leôncio (Marcos Palmeira). A jovem até está apaixonada pelo rapaz, mas não será com ela que o filho de Madeleine (Karina Teles) terá um final feliz.

Como será a morte de Tenório?

A morte de Tenório acontece durante uma briga com Alcides. Cansada de ser humilhada pelo marido e para se vingar dele após descobrir a traição, Maria Bruaca passa a ter um caso com o peão. É nele que a mãe de Guta projeta todas as suas fantasias sexuais que seu esposo nunca realizou.

Alcides se envolve com a mulher para dar o troco no patrão, que não perde uma oportunidade de menosprezá-lo, mas acaba desenvolvendo sentimentos verdadeiros por ela.

Os dois seguem tendo um caso até que Tenório descobre e fica furioso. Além de uma grande briga armada pelo crápula, ele ainda planejará uma vingança contra o funcionário. O pai de Guta pega o amante de sua esposa desprevenido e castra o rapaz – a cena é uma das mais fortes e impactantes da novela, e rendeu grande repercussão na época.

Mesmo castrado, Alcides continua tendo um caso com Maria. É então que Tenório decide matar de vez o peão. Os dois tem mais um confronto e quando o vilão está prestes a matar Alcides, o amante de Bruaca o acerta com uma lança, matando-o. Em seguida, o funcionário joga o corpo do patrão em um rio cheio de piranhas, que o devoram.

Maria Bruaca e Alcides seguem felizes e juntos após a morte de Tenório.

+ Velho do Rio morre na novela Pantanal? Muda atira em avô de Jove