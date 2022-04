Velho do Rio morre na novela Pantanal? Muda atira em avô de Jove

Muda vai atirar no Velho do Rio e não ajudará o guardião em seguida, porém, tudo não passará de um engano. Apesar de a moça não ter a intenção de machucar o personagem de Osmar Prado, o Velho do Rio quase morre na novela Pantanal. Confira como serão os próximos capítulos!

Velho do Rio morre em Pantanal?

O Velho do Rio não morre após ser atingido pelo tiro disparado por Muda. O personagem permanece na novela até o último capítulo de Pantanal, no entanto, até o momento não foi revelado como a vida do guardião será salva após o tiro.

Tudo acontecerá durante a viagem de Juma com Jove para o Rio de Janeiro, Muda ficará sozinha na tapera e será atormentada pela onça pintada que Juma acredita ser o espírito de sua mãe, Maria Marruá, morta por conta da vingança que Muda foi buscar no pantanal.

Muda vai ficar em pânico com a presença da onça na tapera e acreditará que o animal deseja vingança, por isso ela resolverá atacar. Ao escutar as garras da onça na porta da tapera, Muda vai atirar, porém, a bala acertará o Velho do Rio, que durante a cena se aproxima da onça para acalmá-la.

Após o tiro, Muda não ouvirá a voz do Velho do Rio e por isso não o socorrerá quando o personagem de Osmar Prado pedir por ajuda. “Abre a porta que eu estou morrendo”, implorará o Velho do Rio, que ficará sem resposta.

A cena em que Muda atira sem querer no Velho do Rio, mas o personagem não morre, será exibida no sábado da próxima semana, dia 7 de maio. A previsão é do resumo divulgado pela emissora sobre os próximos acontecimentos da novela Pantanal. Mudanças podem ser realizadas pelo canal sem aviso prévio.

Quem será o sucessor do Velho do Rio em Pantanal

O Velho do Rio não morre na novela Pantanal, mas como entidade, deixa de existir no final da trama. Ele fica até o final do folhetim e no último capítulo tem um encontro com seu sucessor, José Leôncio. Os dois conversam após a morte do fazendeiro, que sofre um infarto, e em seguida o guardião diz que precisa descansar.

Em seguida, o Velho do Rio desaparece e José Leôncio então ganha o manto, chapéu e cajado de seu antecessor.

Quem é o Velho do Rio?

O Velho do Rio é ninguém mais ninguém menos que Joventino, o pai de José Leôncio. O personagem desaparece nos primeiros capítulos do folhetim, quando vai ao mato sozinho para perseguir um boi feroz. O fazendeiro acaba em uma briga com o animal e cai de seu cavalo. Quando chega ao chão, é atingido por uma cobra venenosa no pescoço e acaba morto. Ao se tornar o Velho do Rio, seu corpo desaparece e José Leôncio fica se saber o que aconteceu com o pai até o último capítulo da novela, quando os dois conversam sobre o assunto.

Relembre a trama do personagem:

Quem era o Velho do Rio na novela pantanal de 1990?

Na versão original da TV Manchete, o ator Claudio Marzo interpretou o Velho do Rio. Inicialmente, os planos da produção eram que outro ator assumisse a pele do personagem, mas problemas durante as gravações fizeram com que Marzo, que já vivia Joventino e José Leôncio mais velho na trama, precisasse assumir um terceiro papel no folhetim.

Se não fosse por isso, a dinâmica seria a mesma de 2022, em que o ator Osmar Prado vive o Velho do Rio, e não tem nenhum outro personagem sob sua manga. Irandhir Santos, que foi Joventino na primeira fase, foi escolhido para viver um segundo personagem na história, José Lucas de Nada.

O ator que viveu o Velho do Rio em 1990 já morreu. O famoso foi vítima de problemas respiratórias e acabou internado em fevereiro de 2015 por conta de uma pneumonia. Pouco depois, ele também apresentou um quadro de hemorragia digestiva e diverticulite. Em março de 2015, Claudio Marzo faleceu aos 74 anos.

Os últimos trabalhos do ator foram ao ar entre os anos de 2007 e 2008. Ele esteve na novela Desejo Proibido como Lázaro e também participou do filme Casa da Mãe Joana como o personagem Leopoldo.

