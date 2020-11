A série The Boys, lançada em 2019 pela Amazon Prime Video, está ganhando popularidade e já virou entre os espectadores.

Inspirada em quadrinhos de mesmo nome, a série retrata a vida de super-heróis famosos patrocinados por uma grande empresa.

Apesar de serem considerados personalidades invejáveis e intocáveis, os “sups” são mais humanos do que o mundo acredita.

Vaidade, egocentrismo, medos, inseguranças e vícios, os super-heróis lutam contra o seu lado humano, ao mesmo tempo, em que precisam evitar o colapso da equipe perfeita, que é agravado pelo surgimento de uma equipe comandada por Butcher que promete derrubar o império da Vought e dos sups.

Mas não é só o enredo que chama atenção. A construção dos personagens é um ponto muito positivo para a produção da Prime Video, fazendo com que a série seja uma das melhores do streaming.

Conheça um pouco mais sobre os principais personagens de The Boys.

Os principais personagens de The Boys

Os personagens da série The Boys são muito bem construídos e tornam a narrativa ainda mais envolvente e empolgante. Nós, do DCI, vamos apresentar os melhores e mais complexos personagens da série.

Starlight, Annie January

Annie January é uma jovem católica criada em uma cidade do interior. Ela sempre sonhou em fazer parte dos “Sete”, os principais super-heróis da América, patrocinados pela empresa Vought.

Então, a jovem decide fazer uma entrevista para a empresa e consegue a vaga de heroína entre os “Sete”.

A personagem, durante toda a série, passa por alguns momentos perturbadores e sofre algumas mudanças. Ao longo dos episódios, Starlight decide deixar o seu passado caipira para trás, tornando-se uma mulher decidida e que assume os seus erros.

Apesar de não superar nossas expectativas, Annie January é uma personagem bem construída e coerente.

Homelander, John

Talvez, o personagem do Capitão Pátria seja o mais complexo da série. Com um passado ainda não explicado, Homelander vive traumas de sua infância.

O mais poderoso dentre os “Sete” também é o mais vulnerável. O Capitão Pátria perde o controle facilmente e não gosta de ser contrariado, ele age como um menino mimado. E isso fica bem claro quando ele começa a tomar o leite materno da vice-presidente da empresa, com a qual mantém um caso com um toque de pedofilia.

Egoísta, vaidoso, machista e muito abusivo, Homelander é um personagem essencial para o desenvolvimento da trama.

A-Train

O personagem de A-Train representa a fraqueza e a vaidade. Viciado no composto V, A-Train acaba perdendo tudo o que tem, até o seu lugar nos “Sete”.

O seu poder, velocidade invencível, não é mais o suficiente. O uso de drogas e produtos para melhorar seu desempenho faz com que ele perca o controle sobre a sua vida.

Stormfront

Stormfront, chamada de Tempesta no Brasil, é uma das sups mais poderosas e uma das personagens mais bem construídas da série.

Apesar de aparecer apenas na segunda temporada, podemos dizer que a narrativa esteve o tempo todo em suas mãos.

Com um passado, que quando revelado foi um grande plot twist, Tempesta nos deixou de boca aberta em todas as cenas nas quais esteve presente.

Billy Butcher – The Boys

O misterioso e vingativo Billy Butcher é um personagem crucial para a narrativa. Com um ar de arrogância e truculência, Butcher comanda o grupo que busca vingança contra os sups.

Mas, ele não é tão durão assim. Os pontos fracos de Butcher estão a todo tempo aparecendo, em pequenos detalhes. Apesar de não demonstrar, a amizade, a sua relação com Rebecca, com a tia e com o cachorro mostram as fraquezas de um homem que parece intocável.

The Boys – Hughie Campbell

Toda narrativa precisa de um bom moço para que ela esteja completa, não é mesmo? E The Boys traz o Hughie como esse ponto de equilíbrio.

Apesar de cometer diversos crimes ao longo da série, Hughie não consegue se desenvolver como esperamos. Muitas vezes, ele parece estar apenas esperando que algo aconteça.

É um personagem que merece mais tempo de tela e mais desenvolvimento.

Frenchie

Frenchie é um dos personagens que mais se desenvolve durante a série. No início, ele aparenta ser um viciado que cometeu um erro que acarretou uma grande tragédia.

Mas, ao longo da série, Frenchie se mostra um personagem essencial para toda a trama. Sua relação com Kimiko, seu comprometimento com Butcher e a sua recepção e compreensão com Hughie o tornam um ponto central da equipe da vingança.

Mother’s Milk

Leitinho, na tradução, é um personagem bastante estereotipado. Apesar de ter um porte físico forte e uma profissão que exige muito pulso firme, ele também tem um coração mole.

O mais carinhoso dentre os personagens, ele sempre está tentando apaziguar situações.

Ainda não é um personagem muito explorado, principalmente com o seu passado.

The Boys – Deep, Kevin

Deep, o todo-poderoso das águas, é um personagem que chama muita atenção nos primeiros episódios. Sua relação abusiva com as mulheres o faz ser afastado dos “Sete”.

Então, ele começa uma jornada de autoconhecimento e acaba se envolvendo com uma religião misteriosa.

É um personagem que traz em si diversas inseguranças, falta de amor-próprio e medos. Talvez, um dos personagens que mais sofrem com a dualidade herói-humano.

Queen Maeve

A rainha dos “Sete” é uma personagem que aparenta ser forte e tem um coração de gelo. Mas não é bem assim. Maeve tem algumas cicatrizes emocionais que só começam a ser exploradas ao final da primeira temporada e na segunda.

Uma personagem que foi corrompida pelo poder e acabou se entregando para os objetivos finais da empresa Vought.

Apesar de ter sido essencial para as cenas finais da segunda temporada, é uma personagem que merece mais tempo de tela e uma explicação mais profunda sobre o seu passado. Mesmo com a revelação da sua sexualidade, Maeve merece ser mais explorada nos roteiros.

Esses são alguns dos personagens de The Boys, os principais. Alguns outros personagens como Kimiko, Black Noir e os chefões da Vought também são muito importantes para a série, mas ainda não foram tão bem explorados no roteiro. Esse também o caso do filho de Rebecca e Homelander.

De maneira geral, a série merece toda nossa atenção e promete fazer sucesso por muitos anos.