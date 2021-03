Top 10 Netflix: confira os filmes e séries mais assistidos da semana

O Top 10 Netflix sempre é uma boa ferramenta para encontrar filmes e séries diferentes e estar por dentro do que é popular. Por isso, separamos abaixo quais foram os filmes e séries mais assistidos na plataforma no Brasil durante esta semana. Confira abaixo os 10 mais populares da Netflix:

Quem matou Sara? – Top 10 Netflix

Em primeiro lugar da lista está a série Quem Matou Sara? Ela virou mais um dos sucessos certeiros da Netflix, pois saltou na semana de estreia para a primeira posição do Top 10 da plataforma. Repleta de drama e mistério, esta série acompanha o personagem Alex, um homem que acaba de sair da prisão após ser condenado a 18 anos injustamente. Como resultado de sua raiva, decide se vingar do verdadeiro autor do crime pelo qual foi condenado.

Na plataforma Filmow , uma rede social brasileira em que você pode comentar e dar nota para filmes e séries, o filme recebeu a nota 3.7 de 5.0

No agregador de críticas do público e crítica especializada, Rotten Tomatoes, a série não possui nota de críticos, mas conta com 100% de aprovação do público.

Os Irregulares de Baker Street

Embora Baker Street seja reconhecida como a rua de Sherlock Holmes, esta série muda este conceito e apresenta os Irregulares. Eles são um grupo de jovens contratados pelo melhor detetive do mundo para solucionar crimes sobrenaturais que ocorrem em Londres no século XIX.

Filmow: nota 3.2 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui nota

Agência Secreta de Controle de Magias – Top 10 Netflix

Surpreendentemente, o Top 10 Netflix desta semana conta com outra produção que atualiza uma história clássica. Em Agência Secreta de Controle de Magias, os irmãos João e Maria dos contos de fadas são agentes secretos que devem utilizar magia para resgatar um rei desaparecido. Certamente, é um filme divertido para a garotada.

Filmow: nota 3.3 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui avaliação da crítica, mas possui 100% de aprovação do público

A Semana da Minha Vida

Embora a crítica não tenha gostado muito, o público parece estar gostando do filme A Semana da Minha Vida; afinal, além de estar no Top 10 da Netflix, a série possui alta aprovação do público no Rotten Tomatoes. Misturando romance e musical, o longa acompanha um adolescente rebelde que acaba encontrando amor quando se vê entre uma encruzilhada de sua vida: ir para um acampamento cristão ou para a detenção juvenil. Em suma, o longa é um filme bonitinho de romance juvenil.

Filmow: nota 2.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: 46% de aprovação da crítica e 84% de aprovação do público

Cabras da Peste – Top 10 Netflix

Certamente, esta comédia brasileira apaixonou o público brasileiro; afinal, esta é a segunda semana consecutiva do filme nesta lista.. Acompanha um policial do interior do Ceará chamado Bruceuilis; uma pequena homenagem ao grande ator de ação Bruce Willis. O filme se desenrola ao redor do do sumiço de Celestina, cabra considerada patrimônio da cidade de Bruceuilis. Você pode até não gostar de comédias policiais, mas Cabras da Peste pode te surpreender por conta de suas brasilidades.

Filmow: nota 3.3 de 5.0

Rotten Tomatoes: comédia não possui nota.

Bad Trip

Idealizado pelo comediante Eric André, Bad Trip é um filme divertido para os fãs da série de filmes JackAss. Misturando um roteiro divertido e pegadinhas com câmeras escondidas, a comédia acompanha dois amigos viajando pelos Estados Unidos. Certamente, é uma das comédias mais divertidas desta semana.

Filmow: nota 3.2 de 5.0

Rotten Tomatoes: 68% de aprovação da crítica e 72% de aprovação do público

Chiquititas – Top 10 Netflix

Se tem uma obra que sobe e desce no Top 10 de mais assistidos da Netflix, mas sempre está na lista, é a novela brasileira Chiquititas, um verdadeiro fenômeno. Certamente, grande parte do sucesso se dá por conta do público infantil.

Filmow: nota 3.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui

Socorro, Virei Uma Garota!

Embora não possua um roteiro muito original, Socorro, Virei uma Garota é um filme divertido que está fazendo sucesso. No longa, um menino tímido cansa de ser zoado pela sua turma e deseja para uma estrela cadente que se torne a pessoa mais popular do colégio. O pedido dá certo, mas com um grande porém: ele acabou virando uma garota. Pode não ser uma das melhores obras desta lista, mas é um filme leve para se descontrair.

Filmow: nota 2.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui avaliações

Na Mesma Onda – Top 10 Netflix

Esta produção italiana pode não revelar muito em sua sinopse, mas pode agradar aos fãs de filmes românticos. Na trama, um casal de jovens que se apaixonou durante um verão precisa amadurecer, pois encontram um enorme desafio: a garota possui uma triste doença degenerativa.

Filmow: nota 2.8 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui

Por Trás da Inocência

Embora Sex and The City tenha acabado há algum tempo, a atriz Kristin Davis continua na ativa. Novo filme da Netflix, Por Trás da Inocência traz a atriz no meio de uma trama recheada de erotismo que deve agradar fãs de 50 tons de Cinza. Contudo, o filme também possui muito suspense misturado à sua trama.