Enola Holmes: tudo o que você precisa saber sobre o filme da irmã de Sherlock

Um dos principais lançamentos da Netflix para o mês de setembro é o filme Enola Holmes. O enredo acompanha a irmã mais nova do detetive Sherlock Holmes (interpretada por Millie Bobby Brown) em uma aventura divertida e leve para toda a família.

Conheça o enredo, o elenco e a polêmica de Enola Filmes, estreia da Netflix:

Sobre o que se trata o filme Enola Holmes?

O filme Enola Holmes é uma adaptação de uma história da série de livros Os Mistérios de Enola Holmes, criada em 2006 pela autora Nancy Springer. A personagem não existia nos livros originais do autor Sir Arthur Conan Doyle, mas a atriz Millie Bobby Brown e sua irmã acharam a invenção ideal para utilizar temas feministas em um filme que desconstrói um personagem clássico e problemático da literatura britânica.

Na história, Enola Holmes, de 16 anos, entra em uma aventura para encontrar sua mãe desaparecida. Ao longo do filme, a adolescente precisa despistar seu irmão Sherlock, já famoso por seu trabalho e mais sentimental. O enredo também inclui diversos questionamentos sobre a liberdade das mulheres na era vitoriana em Londres – debate que certamente pode ser transposto aos dias atuais.

Quem são os atores da principal estreia da Netflix?

Enola Holmes traz um elenco estelar para dar vida ao universo misterioso da família Holmes. Conheça abaixo quem são os atores presentes no filme:

Millie Bobby Brown como Enola Holmes

A atriz Millie Bobby Brown, famosa por interpretar a Eleven em Stranger Things, encarna a irmã mais nova e questionadora de Sherlock Holmes. Além da atuação, Millie trabalhou como produtora do filme – um feito histórico em Hollywood, pois ela possui apenas 16 anos de idade.

Henry Cavill como Sherlock Holmes

O encarregado por dar vida ao personagem Sherlock Holmes é Henry Cavill, o mais recente intérprete do Superman nos cinemas. No filme, o detetive está mais emotivo e respeitoso do que nas histórias escritas por Arthur Conan Doyle antes de 1923 (após esse período, o autor começou a trabalhar o lado emocional de Holmes em suas histórias).

Sam Claflin como Mycroft Holmes

Diferente de Enola, Mycroft Holmes já existia na série original de livros de Conan Doyle. No filme, interpretado por Sam Claflin, o irmão mais velho da família Holmes não aprova a maneira que Enola é criada e deseja enviá-la a um internato, para aprender a se portar como uma mulher nos padrões da era vitoriana.

Helena Bonham Carter como Mrs. Holmes

Helena Bonham Carter completa o núcleo familiar interpretando a mãe dos Holmes. A atriz veterana não aparece muito no filme, mas possui um papel essencial na criação dos ideais feministas de Enola. Seu principal objetivo é dar uma educação que permita que sua filha seja mais livre que ela própria.

Qual é a polêmica envolvendo a Netflix e a família de Arthur Conan Doyle?

Embora Enola Holmes já seja um hit da Netflix, o filme está sendo alvo de um processo judicial da família de Arthur Conan Doyle. Os herdeiros do autor britânico decidiram processar a plataforma de streaming, a produtora Legendary Pictures, a editora Penguin Random House e Nancy Springer, a criadora da história de Enola Holmes.

Grande parte dos livros de Sherlock já estão em domínio público, mas os livros escritos por Conan Doyle entre 1923 e 1927 ainda não. Os livros desse período foram escritos pelo britânico após os horrores da Primeira Guerra Mundial, por isso buscou humanizar mais ainda o detetive. É justamente essa característica do personagem que motivou o processo dos herdeiros de Conan Doyle contra a Netflix, pois segundo eles o Sherlock retratado no filme e nos livros de Springer é baseado na obra de Conan Doyle que ainda não está em domínio público.

Trailer de Enola Holmes

Assista o trailer oficial do filme Enola Holmes abaixo: