Trindade de Pantanal 1990: quem interpretou o peão misterioso?

Papel agora fica com Gabriel Sater, filho de Almir Sater

Trindade fez muito sucesso em Pantanal de 1990 ao chegar na trama para salvar o Velho do Rio (Osmar Prado). O peão misterioso despertou a curiosidade da audiência com suas premonições e pacto com o diabo. Na época, o rapaz foi vivido por um cantor famoso e o papel lhe rendeu o status de galã.

Quem interpretou Trindade em Pantanal 1990?

Almir Sater interpretou Trindade em Pantanal 1990. Esse foi o primeiro trabalho do cantor na televisão, que já era conhecido por sua carreira na música.

Inicialmente, a participação de Trindade no folhetim seria pequena, mas a aparição do personagem foi esticada devido ao grande sucesso. Almir alcançou a fama de galã em todo o país e foi convidado para protagonizar A história de Ana Raio e Zé Trovão, trama que sucedeu Pantanal após o fim da novela.

O cantor também esteve em duas novelas. Atuou em O Rei do Gado, da Globo, em 1996, e em Bicho do Mato, trama da Record exibida em 2006. Atualmente, ele vive o chalaneiro Eugênio no remake de Pantanal.

Trindade é peão e violeiro. O homem é um forasteiro que anda pela região sem rumo certo, peregrinando de fazenda em fazenda, oferecendo seu trabalho em troca de provisão e guarita. Quando chega na propriedade de Zé Leôncio, é acolhido pelo ‘rei do gado’ e pelos peões após dizer que viu o Velho do Rio e que ele se transforma em sucuri.

O personagem tem um pacto com o diabo, conforme revelado por ele mesmo em sua primeira aparição na novela, e faz premonições que até os mais céticos se arrepiam.

Em breve, o rapaz terá um envolvimento amoroso com Irma (Camila Morgado). Na versão original da trama, a irmã de Madeleine (Karine Teles) engravida, mas é abandonada pelo namorado logo após o nascimento da criança – e é ele mesmo quem faz o parto do bebê.

Trindade some no mundo e ninguém nunca mais tem notícias dele. Na época, o ator Almir Sater saiu da novela para que pudesse se dedicar ao próximo folhetim da extinta TV Manchete.

Trindade no remake da novela

Gabriel Sater interpreta Trindade na novela Pantanal 2022. Ele é o filho mais velho de Almir e assume o papel que foi de seu pai há 32 anos.

Essa é a segunda novela de Gabriel. Em 2014, ele participou de Meu Pedacinho de Chão na pele do personagem Viramundo. Em 2015, fez parte da trilha sonora de Além do Tempo com a faixa ‘Nós Dois’. Além de ator, o primogênito é cantor, compositor, instrumentista e produtor musical.

Pai e filho vem emocionando o público da novela. Trindade e Eugênio protagonizaram um duelo de viola logo após a chegada do peão na fazenda de José Leôncio, que repercutiu nas redes sociais. “Dividir as cenas com meu pai com certeza é um dos momentos mais especiais da novela ,e representando um papel que um dia foi dele! Forte emoção e grande responsabilidade!”, escreveu Gabriel nas redes sociais.

O ator também já compartilhou uma foto ao lado de Camila Morgado, seu par romântico na novela. O público vai acompanhar o romance entre os dois quando a ruiva for ao Pantanal.

+ Quem é Tião na novela Pantanal e o que vai acontecer com ele