Quem é Tião na novela Pantanal e o que vai acontecer com ele

Quem é Tião na novela Pantanal e o que vai acontecer com ele

Tião (Fábio Neppo) é um dos peões que trabalham para José Leôncio (Marcos Palmeira). O personagem apareceu na primeira fase da novela ao lado de Quim (Chico Teixeira), mas os dois foram designados para cuidar de outra fazenda do protagonista e saíram de cena. Em breve, o homem retorna para a trama das 9, mas para dizer adeus. Relembre quem é Tião na novela Pantanal.

Quem é Tião na novela Pantanal?

Tião na novela Pantanal é um homem de confiança de José Leôncio. Ele e Quim aparecem nos primeiros capítulos da novela como dois dos mais competentes peões que trabalham na fazenda. Os personagens fizeram sucesso entre o público, mas logo saíram do folhetim.

Zé mandou Tião e Quim trabalharem em outra fazenda sua. Apesar de serem citados ao longo da história, os personagens demoram para voltar a fazer uma nova aparição.

Quim voltará a aparecer na segunda fase, agora interpretado por Renato Teixeira, pai de Chico. Ainda não há informações se Tião também fará uma despedida. O que se sabe é que dois personagens vão morrer na novela. Em breve, Filó (Dira Paes) irá receber a notícia de que os dois faleceram – a causa das mortes não foi revelada.

José Leôncio ficará extremamente abalado ao saber que Tião e Quim se foram e vai preparar uma homenagem aos amigos. Os atuais peões da fazenda junto com o patrão vão fazer uma roda de viola para relembrar ambos os personagens.

Quem interpreta Tião?

Fábio Neppo é o ator que interpreta Tião na novela Pantanal. Essa é a segunda novela do artista, que antes interpretou Kleiton em Cheias de Charme (2012). Em seu currículo também estão pequenas participações em seriados como Psi (2017), Quero Ter Um Milhão de Amigos (2015), Os Experientes (2015) e Geração Brasil (2014).

Em entrevista divulgada à imprensa em março deste ano, Fábio define Tião como “um peão dedicado que não teve um pai para se espelhar, mas teve um patrão generoso que ensinou a lida da vida para ele”. Sobre Quim, ele diz que o personagem é como um irmão que Tião nunca teve. “É sua outra metade, um parceiro de vida, de lida. Um aprende muito com o outro, assim como o Fábio, ator, aprende muito com o Chico, músico. Não sei se foi o destino ou foi proposital nos colocarem juntos”, disse.

Para interpretar um dos fiéis escudeiros de José Leôncio, o ator contou que precisou aprender a andar a cavalo e teve aulas de montaria por 10 dias no Rio de Janeiro. Ele também não conhecia o Pantanal e esteve lá pela primeira vez para gravar a novela: “é difícil se acostumar com o calor. Sou de São Paulo, onde sempre morei. Chegamos um tempinho antes para nos adaptarmos e alguns dias depois começamos a gravar”.

Fábio Neppo em Cheias de Charme

Quem assistiu Cheias de Charme deve se lembrar de Kleiton, o gênio da computação responsável pelo clipe bombástico das Empreguetes. Essa foi a primeira novela do ator na TV e depois do fim do folhetim, ele contou ao Gshow que teve a oportunidade de participar de filmes, peças de teatro e publicidades.

Cheias de Charme foi um grande sucesso e foi reprisada em 2017 no Vale a Pena Ver De Novo. Pantanal é a segunda novela da carreira do artista.

+ José Lucas em Pantanal vai disputar amor de Juma com Jove