Último capítulo da novela O Clone: o que acontece hoje no final da novela

A reprise de O Clone (2001) está no fim. O público acompanhou pela quarta vez a história de amor entre Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) e revê os desfechos hoje no Vale a Pena Ver De Novo. O último capítulo da novela O Clone vai ao ar logo depois de A Favorita.

Quando é o último capítulo da novela O Clone?

O último capítulo da novela O Clone vai ao ar hoje, 20 de maio, às 17h35, horário de Brasília. O episódio final terá 50 minutos de duração.

Hoje, o público relembra os principais desfechos das histórias dos personagens criados por Glória Perez. Um dos destaque é o romance entre Jade e Lucas. Depois de passarem anos separados, os mocinhos finalmente vão se reencontrar. Jade vai para as ruínas onde se encontrava com Lucas quando eram jovens, e o rapaz vai para o mesmo lugar. Os dois se encontram e finalmente selam o final feliz.

Enquanto isso, Said (Dalton Vigh) fica com duas esposas. Ao longo da narrativa, ele já estava com Ranya (Nívea Stelmann), uma jovem que faz tudo para ser a principal mulher dele. No entanto, depois da separação de Jade, ele também se casa com Zuleika (Fabiana Alvarez), e as duas disputam entre si a atenção do empresário.

Como em todo final de novela, há reconciliações e nascimentos. Yvete (Vera Fisher) dá à luz aos gêmeos, frutos da relação com Leônidas (Reginaldo Faria).

Quem também tem filhos é Mel (Débora Falabella). A jovem consegue se livrar do vício após se internar em uma clínica de reabilitação com Nando (Thiago Fragoso). Apesar da gravidez de risco, o filho da jovem e Xande (Marcelo Novaes) nasce saudável. O casal tem um final feliz.

Mel e Nando também decidem ajudar outras pessoas que passam pelo mesmos problemas que eles viveram. Eles abrem uma clínica de reabilitação e dão o nome de Regininha ao estabelecimento, em homenagem à amiga que desapareceu.

Os nascimentos no último capítulo de O Clone não param por aí. Nasce o filho de Karla (Juliana Paes) e Tavinho (Victor Fasano), fruto de um golpe armado por ela e sua mãe Odete (Mara Manzan). O empresário decide pagar a pensão para se livrar das trambiqueiras e elas compram um apartamento no Piscinão de Ramos como sempre sonharam.

O que acontece com Léo e Albieri?

Léo (Murilo Benício) e Albieri (Juca de Oliveira) desaparecem no deserto no último capítulo de O Clone. Edna (Nívea Maria), certa de que o marido estava a traindo, vai até o conselho de ética e denuncia ao diretor a clonagem feita pelo cientista e mostra as fotos de Lucas e Léo.

Albieri perde o respeito e prestígio da comunidade científica que ele havia conquistado ao longo dos anos. A situação piora quando ele descobre que sua esposa marcou uma coletiva de imprensa para denunciá-lo publicamente. Desesperado, ele foge para o Marrocos levando Léo. A última cena dos dois é caminhando no deserto.

No entanto, Edna se arrepende e diz que irá até o país para reencontrar o marido e o clone.

