Vai ter jogo na Globo hoje? Programação de quarta-feira (08/12)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora não vai passar futebol nesta quarta-feira, 08 de dezembro de 2021, retornando somente amanhã com os duelos da última rodada do Brasileirão que prometem definir a tabela de classificação por completo. Veja como fica a programação já que não tem jogo da Globo hoje.

Não tem jogo de futebol na Globo hoje, quarta-feira em 08 de dezembro de 2021. Isso porque o Brasileirão vai realizar a última rodada da temporada amanhã, com todos os confrontos acontecendo no mesmo horário, 21h30, enquanto buscam os seus objetivos em campo.

Com a última rodada, a emissora promete fazer uma cobertura completa para todos os estados, isto é, todas as capitais e cidades poderão acompanhar um confronto decisivo através da Globo. O jogo do Grêmio, por exemplo, terá transmissão para o Rio Grande do Sul enquanto busca escapar do rebaixamento.

A última rodada será realizada amanhã, quinta-feira, com todos os dez jogos realizados às 21h30, pelo horário de Brasília. A Rede Globo vai transmitir alguns deles para os devidos estados dos clubes.

Fortaleza x Bahia

Atlético-GO x Flamengo

Palmeiras x Ceará

Fluminense x Chapecoense

RB Bragantino x Internacional

Grêmio x Atlético-MG

América-MG x São Paulo

Sport x Athletico-PR

Juventude x Corinthians

Santos x Cuiabá

Programação da Globo – 08/12/2021

Saiba qual é a programação da Rede Globo nesta quarta-feira sem futebol no horário da noite. Lembrando que a grade pode sofrer alterações de acordo com cada estado do Brasil.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo e a Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Depois da Terra

16:50 Vale A Pena Ver De Novo – O Clone

18:00 Malhação – Sonhos

19:25 Jornal Praça

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 The Voice Brasil

23:55 Verdades Secretas

00:25 Jornal da Globo

01:15 Conversa com Bial

01:55 Corujão I – 12 anos de escravidão

