Victoria Rossetti em Pantanal: Nayara se envolverá com Gustavo

Victoria Rossetti faz a sua estreia como atriz interpretando Nayara em Pantanal. A loira é namorada de Jove (Jesuíta Barbosa) até que o rapaz vai para o centro-oeste e se apaixona por Juma (Alanis Guillen). Enquanto isso, a personagem se torna assistente de Madeleine (Karine Teles) e se envolve com Gustavo (Caco Ciocler).

Quem é Victoria Rossetti de Pantanal?

Victoria Rossetti é a atriz que interpreta Nayara em Pantanal. A jovem tem apenas 22 anos e essa é a sua primeira novela – anteriormente, ela atuou na série Psi da HBO.

Logo nos primeiros capítulos da segunda fase, a personagem foi apresentada como namorada de Jove, apesar do rapaz nunca ter demonstrado muita importância para o relacionamento. Até porque ele vai para o Pantanal em busca de seu pai e nem sequer avisa a jovem.

Durante a ausência de seu amado, a garota se torna amiga e assistente de Madeleine, que se aproxima de Nayara por achar que ela faz seu filho feliz. No entanto, quando a mãe de Jove começa a fazer sucesso na internet, ela passa a tratar a personagem de Rossetti como sua empregada, que precisa filmar e cuidar dos equipamentos para as publis.

Nayara fica deslumbrada com a amizade, até que Irma (Camila Morgado) joga um balde de água na garota ao dizer que ela só está sendo usada por Madeleine.

Karine Teles, Camila Morgado, Caco Ciocler e Jesuíta Barbosa são os atores com quem Rossetti contracena. Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, em abril deste ano, a jovem contou que teve um pouco de medo ao trabalhar com grandes nomes da televisão. “Só tinha feito a série Psi. Nossa, dá muito medo. Agora eu já estou me acalmando, mas houve um momento em que fiquei muito amedrontada. Tem atores com mais de 20 anos de TV. Então, fiquei com muita vontade de acertar e, ao mesmo tempo, medo de errar”, disse.

O que vai acontecer com Nayara?

Nayara sairá da novela por volta do capítulo 60, de acordo com o Notícias da TV, mas não sem causar ainda mais na família Novaes.

A jovem vai ficar furiosa ao descobrir que Jove está namorando Juma. A garota não aceita o fim do relacionamento e para tentar apaziguar a situação, o rapaz permite que ela continue dizendo aos seguidores que os dois continuam juntos.

No entanto, a farsa não deve durar muito tempo e Madeleine vai dispensar a garota, que deixará de ser sua assistente. Mas a ricaça não vai conseguir se livrar da ex-nora tão fácil: Nayara vai se envolver com Gustavo, com quem já vem flertando há alguns capítulos.

A personagem já existia na primeira versão de Pantanal, mas se chamava Nalvinha. Bruno Luperi, porém, não só trocou o nome como deu a ela um novo enredo e a transformou em uma pessoa capaz de tudo para se tornar famosa na internet.

Em 1990, a personagem foi interpretada pela atriz Flávia Monteiro, que na época também era novata na televisão.

+ Qual a música-tema da Juma e Jove em Pantanal e quem canta