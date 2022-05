Qual a música-tema da Juma e Jove em Pantanal e quem canta

A música-tema da Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) em Pantanal embala as cenas românticas dos protagonistas que se apaixonaram um pelo outro. A faixa é uma regravação de Beto Guedes e Ronaldo Bastos lançada na década de 70, e agora ganha uma nova versão na voz de Gabriel Sater.

Música da Juma e Jove em Pantanal foi regravada por Gabriel Sater

‘Amor de Índio’ é a música de Juma e Jove em Pantanal. A canção foi lançada em 1978 e ficou famosa na voz de Beto Guedes – a faixa faz parte do álbum do cantor também chamado de Amor de Índio.

Em 2022, o clássico ganha uma nova versão, agora na voz de Gabriel Sater. O cantor é filho de Almir Sater e também está no folhetim como o intérprete de Trindade, que chega na trama nos próximos dias para salvar o Velho do Rio (Osmar Prado). “Fazer parte do elenco e de um núcleo musical já é algo importantíssimo pra mim, achei que só teria condições de tocar em cena”, declarou o artista em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Apesar de ainda não estar disponível nas plataformas de streaming, o público reconheceu a canção na voz de Gabriel Sater e muitos se emocionaram. “Parabéns dona Globo, a senhora me desestabilizou, com essa versão do Gabriel Sater de Amor de índio. Senhora destruidora mesmo”, escreveu um internauta. “Essa versão de Amor de Índio em Pantanal tá linda demais”, publicou outro espectador.

Ouça a nova versão da música da Juma e Jove em Pantanal:

Trilha sonora de Pantanal

A música de abertura da novela é a mesma de 1990, mas agora na voz de Maria Bethânia. A faixa ‘Pantanal’ é de Marcus Viana e ganhou uma nova versão para o remake. Além da famosa cantora brasileira, Almir Sater participou da regravação com um solo de viola.

Almir também está presente em outras duas faixas feitas para a novela, ‘Peabiru’, que será tema de José Lucas de Nada (Irandhir Santos), segundo o Notícias da TV, e ‘Boiada’ que embala as cenas de José Leôncio (Marcos Palmeira) com o pai.

O clássico ‘Chalana’ é cantado na voz de Roberta Miranda. ‘Dois Animais’, de Alceu Valença, também está na trilha sonora, assim como ‘Comentário a Respeito de John’, de Belchior, e ‘Vaqueiro de Profissão’, de Jair Rodrigues.

Quase todas as canções da trilha sonora de Pantanal são de cantores brasileiros exceto por ‘The Passenger’, do cantor americano Iggy Pop. A faixa é música tema de Jove.

A Rede Globo criou uma playlist na plataforma de streaming Spotify com as músicas da trilha sonora de Pantanal. Para ouvir, basta procurar por “TV Globo” no campo de busca e depois em “Pantanal”.

1 – Pantanal, de Maria Bethânia

2 – Comentário a respeito de John, de Belchior

3 – Como Dois Animais, de Alceu Valença

4 – Mensagem de Amor, de Lucas Santtana

6 – Eu Tenho a Senha, de João Gomes

7 – Vaqueiro de Profissão, de Jair Rodrigues

8 – Assim Os Dias Passarão, de Almir Sater e Renato Teixeira

9 – The Passenger, de Iggy Pop

10 – Não Negue Ternura, de Zé Manoel e Luedji Luna

11 – Chalana, de Roberta Miranda

12 – Boiada, de Almir Sater

13 – Comitiva Esperança, de Sérgio Reis

14 – Dia Branco, de Geraldo Azevedo

15 – Chuva no Pantanal, de Mayck & Lyan

16 – Deprê, de Marília Mendonça

