VÍDEO: repórter da Globo é assaltada ao vivo

Não está fácil para quem mora na capital paulista quando o assunto é violência e sobrou até para Beatriz Backes, repórter da Globo que foi assaltada ao vivo na manhã de sexta-feira, 20 de outubro. A jornalista estava em uma transmissão no Bom Dia São Paulo com Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato.

Como a repórter da Globo foi assaltada?

A repórter Beatriz Backes apresentava sua reportagem sobre lentidão da linha 1-Azul do Metrô, em frente à estação da Luz, no centro da capital - uma das regiões com maior índice de furtos e assaltos - quando um homem passou correndo e levou o celular da profissional.

Pelas imagens é possível observar que o local estava movimentado, em plena luz do dia, e comprova que a violência já ocupa toda a cidade de São Paulo.

Na hora, Backes estava ao vivo falando com Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato sobre a operação de ônibus por causa da lentidão do metrô. O sinal caiu os jornalistas do estúdio sugeriram que o aparelho de telefone tinha caído. "O que é isso? Caiu o telefone?", disse Bocardi. Apesar do susto, a profissional não ficou ferida.

De acordo com apuração da Folha de São Paulo em abril deste ano, a cidade registrou entre janeiro e fevereiro deste ano 11,6 mil furtos apenas no centro, contra 8,6 mil no ano anterior.

VEJA O MOMENTO:

Repórter da Globo é assaltada ao vivo! pic.twitter.com/CYiVWjgCgb — Felipe Reis  (@oFelipeReis) October 20, 2023

+ Com Boninho, novo reality da Globo estreia novo reality show