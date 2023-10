Com Boninho, novo reality da Globo estreia no 2º semestre de 2024

Na última quinta-feira, 19, a TV Globo anunciou sua nova programação no Upfront 2024. No evento, foi revelado um novo reality da Globo pelo diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, 61 anos, expert em realities e nome por trás do BBB. A estreia terá música e confinamento e vai ao ar a partir do segundo semestre para rivalizar com A Fazenda da Record TV.

O título do novo reality da Globo não foi revelado, mas a emissora adiantou que a atração vai misturar convivência, relacionamento e música.

Na ocasião, Boninho, ele terá transmissão 24 horas na Globoplay, exibição de trechos também na Multishow e edição diária no canal de domingo a domingo, assim como o ocorre com o Big Brother Brasil.

O público escolherá o grande campeão deste novo reality da Globo, então haverá votação. Também espera-se que o vencedor leve um prêmio em dinheiro para casa, que ainda não revelado, ou talvez um contrato. A estreia da atração será no segundo semestre de 2024, ela deve ficar no lugar do The Voice Brasil, que exibirá sua última temporada agora em novembro de 2023.

Embora use a convivência entre os participantes também como foco do programa, o diretor frisou que a parte da música será a mais importante deste reality show. Com isso, muitos fãs do canal sugeriram na web que o formato pode lembrar os moldes do programa Fama, que foi ao ar na emissora entre 2002 e 2005, totalizando quatro temporadas.

Para quem não conferiu a produção na época, nesta disputa um grupo de participantes disputava a chance de assinar com uma gravadora e ganhar seu próprio álbum. Durante a competição, eles ficavam confinados na Academia Fama, que contava com diversas câmeras espalhadas pelo confinamento. Eles tinham aulas e ensaios diários, precisavam conviver com os demais participantes e faziam shows no programa. O público era quem decidia os nomes que passavam de fase até a chegada da grande final.

Programação da Globo 2024 | Reality show

Em 2024, a Globo já adiantou que vai voltar com o The Masked Singer, um dos sucessos da grade e foi uma grata surpresa para a emissora carioca, somando média de 11 pontos nas tardes de domingo em sua última temporada. Como esperado, o BBB retorna em janeiro com algumas novidades, como um novo formato de votação.

Big Brother Brasil - O BBB é o carro chefe dos realities da TV Globo e estreará sua próxima temporada no 8 de janeiro de 2024. Pelo terceiro ano seguido, a atração será comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt. Boninho já anunciou que os participantes serão divididos entre anônimos, famosos e um terceiro grupo que ainda não foi revelado. Além disso, o programa anunciou que agora terão votos para ficar na primeira fase do jogo.

The Masked Singer Brasil - O reality show apresentado por Ivete Sangalo tem previsão de estreia para janeiro e ainda não tem data exata divulgada. Entre os jurados, chegaram novidades. Paulo Vieira e José Loreto agora vão fazer parte do grupo, que já conta com Sabrina Sato e Taís Araújo.

Dança dos Famosos (quadro do Domingão) - No ar desde 2005, o dança dos famosos é um dos quadros mais badalados do Domingão. A competição deve estrear em meados de março, assim como nos últimos anos.

Batalha do Lip Sync (quadro do Domingão) - Quadro de sucesso do Domingão há dois anos, a batalha do lip sync retorna no próximo ano, provavelmente em meados de agosto, data em que suas duas temporadas ganharam estreia até agora.

Novo reality da Globo - A nova atração revelada por Boninho que envolverá música vai começar no segundo semestre do ano.

O No Limite não foi anunciado para retornar a grande da emissora após três temporadas. A próxima temporada do The Voice Brasil já foi divulgada como última da atração musical, então também não retorna na programação do próximo ano.

