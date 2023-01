Abelha-Rainha do The Masked Singer Brasil - Foto: Reprodução/Rede Globo

Mascarada cantou ‘Zap Zum’, música da Companhia do Calypso, no primeiro episódio

VOTE: quem é a Abelha-Rainha do The Masked Singer Brasil 2023?

A Abelha-Rainha é uma das participantes da terceira temporada do The Masked Singer Brasil. Enquanto os jurados tentam adivinhar quem é a celebridade por trás da fantasia, os internautas dão seus palpites com base nas dicas apresentadas pela famosa. Quem é ela? Vote na enquete!

Abelha-Rainha canta música da Companhia do Calypso

A Abelha-Rainha chamou atenção dos internautas ao cantar a música Zap Zum, da banda Companhia do Calypso e regravada pela cantora Pabllo Vittar. A partir das dicas dadas pela personagem, os espectadores já começaram a especular quem pode ser a celebridade por trás da fantasia.

"Em um mundo caótico e cheio de perigos, toda mulher é sua própria rainha. Então levante a cabeça se não a coroa cai", diz a personagem. "Mas também não deixe os flashes atrapalharem sua poesia". A Abelha também diz ser "o coração que atravessa o oceano" e fala sobre ser livre para guiar outras abelhinhas com criatividade e justiça. Também foi mostrada uma referência de um perfume.

Sabrina Sato chutou o nome de Thelminha, vencedora do BBB 20. Já Mateus Solano acredita que seja Jennifer Nascimento. Outros palpites foram Majur, Mariene de Castro e Luedji Luna.

Já entre os internautas, os palpites foram Larissa Luz, Zezeh Barbosa, Paula Lima e Teresa Cristina.

🐝 Abelha rainha é muito diva 🐝 Agora, ativei meu mood detetive e tô querendo saber de quem é essa voz 🕵 Algum palpite por aí? Tenho certeza que meus jurados têm vários #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/J2FLDZNnbu — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Bom de assistir the masked singer é que vc tá assim sexta feira resolvendo uma pendência e pensa poxa acho que a abelha é zezeh Barbosa — Mila 👩🏻‍🦼 (@milamesmo) January 27, 2023

Essa abelha do The Masked Singer é a @TeresaCristina ? — Lula 13 🇧🇷 (@fdscedaf) January 25, 2023

a Larissa Luz é a abelha Rainha do the Masked Singer 3 (sim tô assistindo atrasado) #TheMaskedSingerBr — diogo (@ddiogopinheiro) January 23, 2023

Não tenho nenhum spoiler do The Masked Singer. Minha aposta inicial para a Abelha Rainha é Paula Lima. #TheMaskedSingerBr — All The Things Rod Said (@TheRodrigoDutra) January 22, 2023

