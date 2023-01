Mascarados do The Masked Singer Brasil 2023: saiba quem é quem - Foto: Reprodução/Globo

Quem são os mascarados do The Masked Singer Brasil 2023

A nova temporada do programa comandado por Ivete Sangalo ganhou sua aguardada estreia e agora o público já pode começar a opinar sobre quem são os mascarados do The Masked Singer Brasil de 2023. A edição está com várias fantasias cativantes, traz participantes solo, uma dupla e até um trio.

Coelho foi o primeiro desmascarado da temporada - Paulo Betti

O Coelho foi o primeiro do The Masked Singer Brasil 2023 a ter sua identidade revelada. O ator Paulo Betti estava por trás da fantasia. Sua apresentação foi um medley das canções internacionais It's Kind Of Magic e Sway, mais a faixa brasileira Mamãe Passou Açúcar Em Mim.

Os jurados (e eu também) ficaram CHO-CA-DOS que Paulo Betti era o Coelho do #TheMaskedSingerBr! #MaisVocê pic.twitter.com/VepMvvqW9S — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 23, 2023

Abelha-Rainha | The Masked Singer Brasil

A Abelha-Rainha também se apresentou no programa de estreia e cantou Zap Zum. "Em um mundo caótico e cheio de perigos, toda mulher é sua própria rainha. Então levanta a cabeça, senão a coroa cai. Nunca deixem os peixes atrapalharem a sua poesia", disse a participante em sua apresentação para dar dicas ao público e jurados sobre sua identidade.

Nas redes sociais, alguns fãs do reality show especularam os nomes de Elisa Lucinda, Karin Hills e Tânia Mara.

Os Suculentos | The Masked Singer Brasil

Os Suculentos se apresentaram no primeiro episódio da temporada com a canção I Will Survive. Por se tratar de um trio, não é fácil adivinhar a identidade, mas o jurado Mateus Solano observou que cada um deles tem um sotaque diferente.

Na internet, há quem sugerisse a banda Melim, composta por dois irmãos homens e uma mulher, mas o público acredita por enquanto que se trata de duas mulheres e apenas um homem. "Vi uma pessoa falando que era Lua Blanco, Ana Terra e Daniel Blanco. Achei o palpite bom", disse uma fã no Twitter.

Vi uma pessoa falando que era Lua Blanco, Ana Terra e Daniel Blanco. Achei o palpite bom — Naiele Gois (@GoisNaiele) January 22, 2023

Milho de Milhões

O Milho de Milhões deu seu show com a canção Peão Apaixonado Remix. Com a pegada bem country, os palpites na internet é de que o participante é cantor sertanejo. Os cantores Rodolffo Mathaus e Vitor da dupla Vitor e Leo foram especulados.

Capivara | The Masked Singer Brasil

Entre os mascarados do The Masked Singer Brasil 2023 também está a capivara, que tem um figurino muito luxuosa, cheio de plumas, penas e paetês. No primeiro episódio do programa ela cantou Rainha da Favela e Material Girl. Com isso, o público chuta até agora os nomes de Valesca Popozuda e Camila Loures.

Toppp demais ! Foca na Capivara, que a diva estreou entregando tudíssimo no #TheMaskedSingerBr pode ser a Valesca Popozuda 🔥❤️‍🔥🎉. Este ano tá demais as fantasias. #TheMaskedSinger

pic.twitter.com/LNnMajieI7 — Bruno Leicam (@brunomacielof) January 22, 2023

Dinossauro

O Dinossauro também deu às caras com seu jeito descolado e cantou Proibida Pra mim. Depois, ele enfrentou o Coelho em um dueto para ver quem seria eliminado do primeiro programa da temporada. Samuel Rosa, Chico Chico e Dino foram palpites do público na internet.

Pra bagunçar mais ainda nossa cabeça, Coelho e Dinossauro se enfrentaram em uma apresentação TUDO! Ai, ai, ai... pra quem vai a sua torcida? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/1IZJWBQhLJ — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Vovó Tartaruga

A Vovó Tartaruga é a última entre os mascarados do The Masked Singer de 2023 a já ter se apresentado na temporada. Os demais só vão aparecer no próximo programa. A senhorinha cantou Vai Malandra com Olha a Explosão. Xuxa, Pocah e Heloísa Périssé foram especuladas.

Quem achou que o andador da Vovó Tartaruga atrapalharia qualquer coreografia ERROU FEIO! 🐢 Que arraso a apresentação da nossa senhorinha, hein? 💜 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/56pRfS5oR8 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Romeu e Julieta

Romeu e Julieta é a dupla desta temporada. No ano passado, o reality show contou com as fantasias de Lampião e Maria Bonita, que foram usadas pelo casal Lexa e MC Guimê. A primeira apresentação deles na edição de 2023 será no episódio exibido no próximo domingo, 29 de janeiro. A partir daí, o público e os jurados poderão dar seus palpites.

Galo | The Masked Singer Brasil

O Galo também vai se apresentar pela primeira vez no segundo episódio da temporada. Como são muitos os mascarados do The Masked Singer Brasil, não é possível que todos façam suas apresentações no mesmo dia neste começo de jogo. Essa é a temporada com o maior número de participantes até agora no reality show comandado por Ivete Sangalo. São 17 competidores contra os 16 da edição de 2022 e os 12 da primeira temporada.

Filtro de Barro

O Filtro de Barro é uma das fantasias mais criativas da temporada e remete a algo que muita gente tem em casa no Brasil. Conforme os próximos episódios do reality show chegarem, o público começará a especular quem está por trás da curiosa fantasia.

Vitória-Régia

Outro elemento bastante brasileiro que dará às caras na temporada será a Vitória-Régia. Ao que tudo indica, a participante é uma mulher. Porém, as dicas sobre sua identidade e o reconhecimento da voz da famosa só será feito depois que ela se apresentar pela primeira vez no programa, a partir do próximo domingo.

Coruja

A Coruja também dará às caras pela primeira vez no próximo episódio do reality show. Na descrição da mascarada, o programa revelou nas redes sociais: "ele está com o coração e olhos bem abertos pra entrar no palco e receber o carinho de vocês, mas não sem antes mostrar porque é mestre no que faz! Pode entrar, professor Coruja".

Broco Lee | The Masked Singer Brasil

Broco Lee é um brócolis com conhecimento em artes marciais. "Será que ele vai chegar no último estágio do Masked Singer e garantir a tão sonhada faixa preta", questionou o perfil oficial do reality show ao revelar a fantasia.

Será que a Broco Lee vai chegar no último estágio do #TheMaskedSingerBr e garantir a tão sonhada faixa preta? 🥦💜 pic.twitter.com/mWFdDj1OOm — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 9, 2023

Circo

O Circo é uma fantasia inusitada e dará às caras pela primeira vez no reality show no segundo episódio da terceira temporada. A partir daí o público e a bancada de jurados poderá fazer suas apostas.