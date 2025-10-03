VOTE: quem vai matar Odete Roitman na novela Vale Tudo

No próximo dia 6 de outubro, a TV Globo exibe a cena da morte de Odete Roitman em Vale Tudo. O crime será um grande mistério dessa reta final da trama das 9. Mas afinal, quem mata a vilã? Na primeira versão, Leila foi a responsável, mas como o remake está repleto de mudanças, o público pode esperar novidades.

Quem mata Odete Roitman no remake?

No capítulo de segunda-feira, 6 de outubro, Odete Roitman ser morta em seu quarto, no Copacabana Palace, após receber uma visita misteriosa. Logo, Maria de Fátima se torna uma das suspeitas, já que a notícia da morte chega como um alívio para a influenciadora, que quase foi morta pela vilã. Para Raquel e Ivan, a jovem tinha motivos para cometer o crime.

Outro suspeito é Marco Aurélio, que com a morte de Odete foi indicado para a presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete. Ao todo, cinco personagens serão suspeitos.

Na quarta-feira, 8, no enterro de Odete, Bartolomeu estará presente. Experiente, o jornalista pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia. Leila é quem mais chamará atenção diante o nervosismo em frente ao caixão.

Entre os suspeitos está Celina, que teve uma briga acalorada com a irmã pelo o que fez com Leonardo. Cansada de ser usada, ela também teria motivos para matar Odete. Heleninha é outra personagem que entrou em atrito a vilã, e por isso se torna suspeita.

Por fim, César também deve entrar na lista de suspeitos. Afinal, o gigolô ganharia uma fortuna com a morte da esposa, e o público já percebeu que a união não tinha amor, apenas interesse da parte dele.

Veja também se Leonardo se recupera em Vale Tudo

Votar na enquete

Quem vai matar Odete Roitman na novela Vale Tudo Leila Celina Heleninha Fátima César Marco Aurélio

Qual seu palpite? Vale Tudo chega ao fim no dia 17 de outubro.