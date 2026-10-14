A votação do fim da escala 6×1 pode ser acompanhada ao vivo nesta quarta-feira (14), pelo YouTube e pelos canais oficiais do Senado Federal. A sessão plenária está prevista para começar às 14h, no horário de Brasília, com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 na pauta. O texto prevê a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, e a garantia de dois dias de descanso remunerado por semana.

A expectativa é que os senadores avancem na análise da proposta após a última sessão de discussão exigida pelo regimento. A possibilidade de votar a PEC em primeiro e segundo turnos no mesmo dia depende, porém, da aprovação de um requerimento para acelerar a tramitação.

Onde assistir à votação do fim da escala 6×1?

A sessão está marcada para as 14h, mas esse é o horário previsto para o início dos trabalhos, não necessariamente para a abertura da votação. O andamento depende das etapas regimentais e das decisões tomadas pelos parlamentares. A transmissão pode ser acompanhada pela internet, sem necessidade de cadastro. Veja como acessar:

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Procure a transmissão ao vivo do plenário ou acesse a página da TV Senado.

Selecione o vídeo da sessão desta quarta-feira (14).

Acompanhe os debates, a análise do requerimento para acelerar a tramitação e, caso ocorra, a votação da PEC.

Como será a votação?

A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e outros parlamentares. O texto altera as regras constitucionais sobre duração do trabalho e repouso semanal remunerado. Para ser aprovada no Senado, a PEC precisa obter pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos.

A discussão envolve não apenas a organização da jornada dos trabalhadores, mas também a articulação política para definir o ritmo de tramitação. Caso o requerimento para acelerar o processo não seja aprovado, a realização das duas votações nesta quarta-feira poderá ser inviabilizada.

A PEC prevê a redução gradual da jornada máxima semanal, de 44 para 40 horas, sem diminuição dos salários, além da garantia de dois dias de descanso remunerado. A implementação seria feita em etapas: dois meses após a publicação da emenda, o limite passaria a 42 horas semanais; depois de um ano e dois meses, chegaria a 40 horas.

A aprovação no Senado, entretanto, não significa que as novas regras começarão a valer imediatamente. A proposta precisa concluir a tramitação e ser promulgada, respeitando o período de transição previsto no texto.