Zé Leôncio fica com Irma na novela Pantanal? Ruiva terá um novo amor

Se Irma (Camila Morgado) achava que o caminho para o coração de José Leôncio (Marcos Palmeira) ficou livre após a morte de Madeleine (Karine Teles), ela está enganada. Zé Leôncio fica com Irma somente na primeira fase da novela como já foi mostrado para o público, mas agora o fazendeiro não vai querer nada com a ruiva além de amizade.

Zé Leôncio fica com Irma na novela Pantanal?

Zé Leôncio não fica com Irma na novela Pantanal. A rejeição do cunhado fará com que a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) esqueça a paixão que sente pelo fazendeiro e se envolva com Trindade (Gabriel Sater). A irmã de Madeleine até vai dar em cima do cunhado mas não terá o interesse correspondido, já que agora ela é companheiro de Filó (Dira Paes).

Trindade já começa a demonstrar interesse por Irma. Em conversa com Tibério (Guito), ele disse que a ruiva é “uma princesa”. Os dois já até saíram para cavalgar juntos e a ruiva ficou impressionada com as histórias contadas pelo peão misterioso.

Em breve, após ser rejeitada por Zé, Irma vai se render à paixão por Trindade. Os dois vão viver um romance intenso, até que a filha de Mariana (Selma Egrei) ficará grávida – o bebê terá poderes sobrenaturais, já que o peão tem pacto com o diabo.

Se Bruno Luperi seguir o roteiro original da novela, será o próprio Trindade quem fará o parto da criança na fazenda. Ele chega a afirmar que o filho será só dele, devido ao acordo com o cramulhão, mas muda de ideia.

Depois do nascimento do filho, Trindade some no mundo e abandona Irma com o bebê. A justificativa é que o pacto com a entidade o impediria de levar uma vida normal. A saída do peão da novela na verdade ocorreu pois Almir Sater, que interpretou o personagem em 1990, foi convidado pela própria TV Manchete para protagonizar A História de Ana Raio e Zé Trovão, folhetim que sucedeu Pantanal.

Qual o final de Irma?

O final de Irma é ao lado de José Lucas de Nada (Irandhir Santos). A ruiva vai ficar com o primogênito de José Leôncio, que ajudará a cuidar do filho dela.

Mas antes, José Lucas vai se interessar por Juma (Alanis Guillen) e tentará cercá-la sempre que possível. A paixão dele pela menina-onça vai deixar todos os moradores da fazenda desconfortáveis, principalmente Jove. Apesar da insistência do peão, ele não vai conseguir conquistar a protagonista.

No final da novela, depois de se acertar com Irma, Zé Lucas deve assumir os negócios do pai ao lado dos irmãos Jove e Tadeu (José Loreto), depois da morte do rei do gado.

Jove continuará casado com Juma, com quem terá uma filha. Já Tadeu esquece a paixão que sentia por Guta (Julia Dalavia) e fica com Zefa (Paula Barbosa), empregada da casa de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Pantanal vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília, na Globo. Os capítulos ficam salvos no Globoplay após a exibição na TV.

