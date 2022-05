Guta em Pantanal 1990 fica com quem? Filha de Tenório ficará grávida

Guta, interpretada por Luciene Adami na versão original da trama, se envolve com Jove, Tadeu e Marcelo, além de despertar a atenção de Alcides. Mais adiante na história, ela se apaixonará pelo filho de Zuleica, amante de seu pai. Depois de tantos romances, Guta em Pantanal 1990 fica com quem?

Guta em Pantanal 1990 fica com quem?

Guta fica com Marcelo (Tarcísio Filho/Lucas Leto) em Pantanal 1990. Eles vão descobrir que o rapaz não é filho de Tenório (Antônio Petrin/Murilo Benício), mas de outra relação de Zuleica (Rosamaria Murtinho/Aline Borges). Ou seja, os dois não são meios-irmãos como imaginavam.

A filha de Maria Bruaca (Ângela Leal/Isabel Teixeira) chega ao Pantanal e conquista o coração de alguns peões da região como Tadeu (Marcos Palmeira/José Loreto) e Alcides (Ângelo Antônio/Juliano Cazarré), mas é por Jove (Marcos Winter/Jesuíta Barbosa) que ela se interessa em um primeiro momento.

Os dois vivem um breve relacionamento até que o filho de Zé Leôncio (Cláudio Marzo/Marcos Palmeira) se apaixona por Juma (Cristiana Oliveira/Alanis Guillen) e termina com a filha de Tenório. Desiludida, ela também se envolve com Tadeu, mas não tem sentimentos verdadeiros pelo peão.

É por Marcelo que ela se apaixona. Em breve, Zuleica e a família vão atrás de Tenório no Pantanal, e Guta terá que conviver com o meio-irmão que ela já tinha conhecido em uma festa universitária.

Os dois ficam cada vez mais próximos e vivem um relacionamento até então proibido. Na reta final da novela, Guta engravida do rapaz.

A relação entre os personagens causa até a morte de Roberto (Eduardo Cardoso/Cauê Campos), isso porque o irmão mais novo de Marcelo vê o rapaz com Guta e fica desolado por acreditar que a relação dos dois é incestuosa. Ele sai de barco no Pantanal, mas acaba sendo puxado por uma sucuri gigante e morre. O corpo dele só é encontrado dias depois – ainda não se sabe se o desfecho será mantido.

Final de Tadeu

O final de Tadeu é ao lado de Zefa (Giovanna Gold/Paula Barbosa). O peão se apaixonou por Guta desde o primeiro momento que a viu, mas a filha de Maria Bruaca não sente o mesmo por ele. Os jovens até ficaram algumas vezes, mas o relacionamento não foi pra frente.

Com a chegada de Marcelo no Pantanal, Guta ficará cada vez mais longe do peão e próxima do suposto meio-irmão. O filho de Filó (Jussara Freire/Dira Paes) será obrigado a esquecer a garota.

Mas Tadeu não ficará sozinho por muito tempo. Ele vai ficar interessado em Zefa, empregada contratada por Maria Bruaca para fazer os serviços doméstico após ela decidir que não vai mais aceitar ser submissa ao marido.

O romance de Tadeu e Zefa também vai trazer alguns conflitos, já que a moça é muito religiosa e pensará duas vezes antes de se entregar para o peão.

Enquanto isso, Jove, outro interesse amoroso de Guta, se casa com Juma e tem uma filha com ela. Esses foram os acontecimentos da versão original da trama – ainda não há informações se os desfechos no remake vão se manter os mesmos.

