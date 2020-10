Chá rifa: como funciona, como fazer, convite e o que sortear

O isolamento social causado pela pandemia de Covid-19 impediu muitos pais e mães de realizarem o tão esperado chá de bebê ou chá de fraldas. Por isso o chá rifa se tornou a alternativa mais segura para celebrar a chegada do bebê e ainda ganhar um item muito importante: as fraldas.

Se interessou por essa opção? Então saiba mais sobre o chá rifa, como funciona, como fazer, ideias de convite e o que sortear para os participantes.

Como funciona o chá rifa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Devido aos cuidados para evitar aglomerações, o chá rifa surgiu como forma de não deixar a comemoração da chegada do bebê passar em branco. Afinal, essa é a única data na qual não é possível adiar.

Logo, o chá de bebê virtual consiste na venda de uma rifa divulgada pelos próprios pais que optam por receber fraldas (ou outro item do enxoval de bebê) de quem participa do sorteio.

Nesse caso, os pais decidem o melhor prêmio ao sorteado, que pode ser em dinheiro, um vale-presente, cesta de café da manhã, kits de beleza etc.

Como fazer um chá rifa para o seu bebê

Uma vez que você decidiu pelo chá rifa para o seu bebê, é bom seguir alguns passos para ter sucesso na venda dos números da cartela. Sendo assim, em primeiro lugar defina quantos números você quer vender.

Geralmente, a cartela com 50 números é muito utilizada no chá de bebê de rifa. Porém, essa escolha depende também do número de pessoas que os pais podem contar para a comemoração, como os familiares e amigos.

Em seguida, estipule um prêmio bem legal que será entregue ao sorteado. Prêmios em dinheiro costumam ser uma excelente opção e os valores variam de R$ 100 a R$ 200.

Contudo, há mais opções como oferecer um prêmio ao primeiro e segundo colocados, cestas caprichadas de café da manhã, vale-presente, kits de beleza e até experiências (jantar em um restaurante ou uma massagem). Ou seja, para atrair mais pessoas interessadas na rifa, seja criativo!

Por último, muitas mamães têm dúvida sobre quando começar a vender os números. E a resposta é: depende. Até porque só você pode saber o melhor momento de fazer o chá rifa, se é bom iniciar com 20 semanas de gravidez ou entre 30 semanas.

Convite digital para a rifa

Depois de decidir a quantidade de números da cartela e o prêmio, o próximo passo que não deve ser negligenciado é o convite para o chá rifa. Portanto, faça um explicando tudo sobre a comemoração e como ela vai funcionar.

Lembre-se, também, da importância de caprichar no modelo para deixá-lo personalizado e com o seu jeito. Abaixo você tem algumas opções para fazer um convite de chá rifa online utilizando plataformas gratuitas ou comprando artes exclusivas:

Canva: a plataforma é gratuita e muito intuitiva para criar convites de chá de bebê online. Ela oferece muitos layouts exclusivos e para edição.

a plataforma é gratuita e muito intuitiva para criar convites de chá de bebê online. Ela oferece muitos layouts exclusivos e para edição. Udois: também gratuita, a ferramenta tem milhares de artes para você editar e baixar. Vale a pena dar uma olhada.

também gratuita, a ferramenta tem milhares de artes para você editar e baixar. Vale a pena dar uma olhada. FestaLab: a ferramenta é um serviço exclusivo de criação de convites online e gratuito, que podem ser enviados por link ou baixado em formato próprio.

a ferramenta é um serviço exclusivo de criação de convites online e gratuito, que podem ser enviados por link ou baixado em formato próprio. Elo7: se você procura um convite totalmente exclusivo e personalizado, é provável que encontre um perfeito comprando no Elo7.

E, por fim, não se esqueça de enviar o convite por e-mail ou WhatsApp aos convidados e utilize uma planilha atualizada no Google Drive, por exemplo, com os números vendidos. Assim, você tem o controle de tudo e pode enviar o link dela aos convidados do chá rifa.

Dicas para a entrega das fraldas

Como a ideia é manter o distanciamento social, é importante definir como será feita a entrega das fraldas. Dessa forma, combine um dia e horário para os participantes entregarem as fraldas na sua casa, seguindo todos os cuidados de segurança e higiene.

Se algum comprador da rifa mora longe, você também pode combinar um ponto de entrega das fraldas em um local de fácil acesso (como em alguma estação de metrô). Ou, ainda, ver a possibilidade de entrega pelos Correios ou serviço de entrega por aplicativo.

Inclusive, as grávidas devem evitar o contato direto com as pessoas. Logo, deixe essa tarefa para um familiar ou amigo.

Dia do sorteio do chá rifa

A fim de buscar a participação de todos os envolvidos, você ainda pode realizar o sorteio do chá rifa via ligação de vídeo ao vivo ou filmá-lo para enviar a quem não pôde comparecer virtualmente.

Se você vendeu todos os números da cartela, opte pelas plataformas que realizam a escolha do ganhador aleatoriamente, como os sites sorteie.me ou sorteador.com.br.

Porém, se você quer criar um clima de tensão e surpresa durante o sorteio, faça-o manualmente. Basta escrever ou imprimir os números no papel, recortá-los, colocá-los num pote de vidro personalizado do chá rifa e retirar à mão um número no dia do sorteio.