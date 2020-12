Comprar roupas online tem sido um desafio para muitas pessoas durante a pandemia do Coronavírus. Isso porque, muitas delas estavam acostumadas a ir ao shopping e caminhar entre as vitrines, olhando de perto cada item.

Porém, sair de casa e ter contato com outras pessoas não tem sido recomendado, por conta do risco de contágio. Como consequência, o comércio eletrônico sofreu um aquecimento significativo nos últimos tempos. Então comprar roupas online tornou-se a melhor decisão nesse momento.

Além de ser mais seguro, comprar pela internet é muito mais confortável, pois você poderá adquirir seu produto até mesmo sentado no sofá de casa. Aliás, há lojas espalhadas em muitas plataformas digitais. Ou seja, é possível ter acesso ao site de uma empresa ou às suas redes.

E por falar em lojas, até mesmo os pequenos negócios tem se atualizado nos últimos tempos. É notável o crescimento do comércio varejista e consequente procura por parte dos consumidores. Por isso, se você deseja comprar roupas online de forma consciente e sem arrependimentos, confira a seguir as dicas que separamos.

10 dicas de como comprar roupas online

Antes de mais nada, compre apenas em sites confiáveis. Não insira suas informações pessoais e os seus dados do cartão de crédito, sem ter certeza de que aquela página é segura. Mas se você já viu que está tudo ok, saiba o que levar em consideração na hora de comprar roupas online.

Conheça bem as suas medidas antes de comprar roupas online

Antes de comprar roupas online, conheça o seu corpo. As suas medidas mais importantes são as circunferências da cintura, busto e quadril, além da altura. Elas serão fundamentais na hora de escolher o seu look.

Por isso, o interessante é que você pegue algumas peças que estão no seu armário e compare o seu tamanho com o que deseja comprar. Através dela é possível saber se deve pegar um tamanho maior ou menor.

Confira a composição das roupas

Em seguida, analise bem se a composição da roupa te agrada. Por exemplo, você pode estar em busca de um tecido 100% algodão, mas só encontrar roupas de poliéster. O ideal é aguardar até achar o seu produto ideal, que é aquele em que você se sentirá mais confortável.

Leia a descrição do produto

E por falar em tipos de tecido, leia as informações sobre o produto. Então veja as suas especificações para saber exatamente o que você está pagando e não se frustrar futuramente ao comprar roupas online.

Opte pelas peças reguláveis

Outra dica incrível de como comprar roupas online é escolher peças que possam ser reguladas. Por exemplo, vestidos e blusas com alças reguláveis, com elástico ou amarração na cintura costumam se adaptar melhor aos diversos tipos de corpos.

Verifique a existência de atendimento online

O atendimento rápido durante uma compra online costuma ser uma das melhores experiências para o cliente. Através dele, o consumidor poderá tirar dúvidas, entender melhor sobre a sua compra e ter plena certeza de que escolheu a peça certa.

Compre com marcas que você já conhece

Ao comprar roupas online em lojas conhecidas, você terá uma noção de como a peça ficará no seu corpo. Por isso, a dica que damos é que você experimente o tamanho fisicamente e decida comprar pela internet.

Acompanhe a marca nas redes sociais antes de comprar roupas online

Você costuma seguir as lojas das quais você compra constantemente. Fazer isso pode te ajudar a acompanhar as tendências, promoções e ainda conseguir cupons de desconto. Além disso, algumas marcas ainda dão dicas de combinações de peças e montagens de looks incríveis.

Leia com atenção os termos e condições da loja

Você costuma ler os termos de compra das lojas online? Aliás, esse é um dos pontos que muitas pessoas deixam passar batido. Porém, é através deles que você saberá como realizar trocas e devoluções.

Além disso, é possível saber quais são os seus direitos e como buscar soluções com a marca, caso algo aconteça com o seu produto. Por isso, não deixe de verificar essas informações atentamente.

Veja o valor do frete ao comprar roupas online

Se o preço da roupa online for mais barato que comprar fisicamente, prefira adquirir esse produto através da internet. Porém, considere o valor do frete, para não pagar mais caro que o planejado.

Acompanhe os comentários de outros clientes

Se mesmo após tudo isso, você ainda está em dúvidas sobre como comprar roupas online, que tal acompanhar a avaliação de outros consumidores? Entre nas redes sociais da marca e veja o que as pessoas estão falando nos comentários.

Além disso, verifique se há muitas reclamações no site Reclame Aqui, ou se a empresa possui muitos processos. Só assim você saberá se a marca é confiável ou não.

E por falar em confiança, conheça alguns dos melhores sites de moda para comprar roupas online. Certamente você encontrará peças do seu agrado e que irão combinar com seu estilo pessoal.