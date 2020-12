Detox digital: 5 motivos para dar um tempo sem redes sociais

A tecnologia nos permitiu reduzir as distâncias físicas e facilitou o nosso dia a dia, reduzindo as burocracias e nos permitindo resolver problemas sem sair de casa. Mas já parou para pensar o quão viciado você é em redes sociais? Se você é uma dessas pessoas que não vive sem o smartphone, descubra porque você deve começar um detox digital.

Hoje temos a informação nas nossas mãos. Basta abrir o Google para vermos uma infinidade de notícias sobre temas diversos. Além disso, utilizamos muito o Whatsapp e outras redes para nos comunicarmos com nossos familiares e amigos. Aliás, quem nunca passou horas no feed do Instagram e nem viu o tempo passar?

Passamos tanto tempo imersos que não percebemos quão dependentes nos tornamos da tecnologia. Por isso, comece a avaliar agora mesmo sua relação com o mundo digital. A seguir, listamos algumas vantagens em realizar um detox digital e o bem que essa atitude fará para a sua saúde física e mental.

Por que fazer o “detox digital”?

Você costuma fazer compras, se informar e passar o seu tempo de descanso e ócio na internet? Quando você acorda, a primeira coisa que faz é pegar no seu celular para conferir as novidades do dia? Então provavelmente essa seja a melhor hora de fazer um detox digital ou, em outras palavras, uma desintoxicação do mundo digital.

Passar muito tempo olhando para a tela e sentado num computador ou numa posição desconfortável traz muitos prejuízos não só ao corpo, como também para a mente. Além disso, podemos aos poucos mudar o nosso comportamento social e reduzir o convívio com outras pessoas, por estarmos tão conectados e acostumados com as interações virtuais.

Aliás, outro sintoma de que você precisa realizar um detox digital com urgência é a necessidade de ser aceito virtualmente. Quem nunca se sentiu ansioso ao esperar pelos likes de uma foto recém postada no Instagram? Essa expectativa gerada vem de uma necessidade de pertencimento a um grupo. Queremos esse reconhecimento, mesmo que de forma inconsciente.

Por isso, o objetivo do detox digital é reduzir essa urgência emocional causada pelo mundo digital. Ao longo desse processo vamos entendendo a importância de aproveitar o momento e reduzir o uso das redes sociais para vivermos melhor. Mas para isso, precisamos estar conscientes e nos desconectar desse mundo digital, que é muito diferente da realidade.

Ao realizar um detox digital, você perceberá que nossa vida é feita de altos e baixos, de momentos tristes e felizes. Enquanto ficarmos presos à falsa ilusão de felicidade permanente causada pelas redes sociais, estaremos sempre insatisfeitos e invejando a vida do colega, que fez a viagem dos sonhos ou comprou o carro do ano. Sendo assim, a desintoxicação digital nos ajuda a lidar melhor com nossa própria vida.

5 benefícios de realizar um detox digital

Se você percebe que sua relação com a tecnologia vem sendo de dependência, confira os benefícios do detox digital.

O detox digital nos ajuda a pensar melhor

O detox digital nos ajuda a pensar melhor e de forma mais coerente. Isso afeta positivamente tanto nossa vida pessoal, quanto nossa vida profissional. Além disso, nos tornamos mais presentes. Apenas experimente fazer alguma atividade física sem o seu smartphone.

Nossa produtividade aumenta

Ao nos desligarmos da tecnologia e plataformas digitais, ficamos mais produtivos e trabalhamos de maneira mais focada. Isso porque as redes sociais tem o poder de nos distrair, então, quanto mais distante você ficar do seu celular, será melhor para a sua produtividade.

A criatividade melhora

Além de mais produtivos, ficamos propensos a uma criatividade genuína que não teríamos se estivéssemos conectados. Embora muitos acreditem que a internet seja fonte de inspiração, esse é um engano enorme. Portanto, desligue-se e deixe a mente fluir.

O estresse é reduzido

Se você não consegue mais lidar com e-mails, mensagens no Whatsapp e em outras redes sociais, essa é a hora de fazer um detox digital. Experimente desacelerar aos poucos para ir reduzindo o stress.

As nossas relações são impactadas positivamente com o detox digital

Imagina chamar um amigo ou o seu parceiro para sair e ele ficar o tempo inteiro no celular ao invés de estarem conversando entre si? Essa situação é muito chata, porém é o que ocorre constantemente. Por isso, quando estiver com pessoas queridas, desligue o seu aparelho. Você verá uma melhora significativa nas suas relações.

Aproveite esse período de final de ano para olhar para dentro e dar uma pausa das redes sociais. Quem sabe não é disso que você está precisando? Mas antes, confira os melhores memes de 2020.