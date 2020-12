10 melhores sites de relacionamento e dicas para não cair em roubadas

A internet se tornou uma nova forma de conhecer pessoas, fazer amigos e, quem sabe, encontrar um amor. E os melhores sites de relacionamento podem ajudar nesta tarefa!

Para quem está se sentindo sozinho ou mesmo para os mais tímidos, esses sites podem são uma ótima alternativa. Eles possibilitam primordialmente encontrar pessoas com os mesmos interesses e gostos similares.

Especialmente em tempos de pandemia, por exemplo, quando uma das principais medidas de prevenção é o isolamento social, o contato entre pessoas acaba limitado, as relações virtuais ganham força.

Mas, para não cair em roubadas, é muito importante ter alguns cuidados. É preciso ter atenção desde a criação do perfil e o tipo de informações divulgadas, passando pelas conversas virtuais, até chegar ao momento de se encontrar pessoalmente de forma segura.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Também é importante saber quais são os melhores sites de relacionamento, principalmente por serem mais confiáveis. E saber também quais as particularidades de cada um deles. Isso ajuda na hora de se inscrever naquele que mais tem a ver com o que cada um procura.

Como funcionam os sites de relacionamento?

No início os sites de relacionamento eram voltados apenas para relações amorosas. No entanto, hoje já há uma grande diversidade para atender a diferentes tipos de público. Tanto opções gratuitas como pagas – estas geralmente com algumas funcionalidades a mais.

De modo geral, todos funcionam de maneira parecida. Basicamente a pessoa cria um perfil, coloca uma ou mais fotos, escreve um pouco sobre si. A partir disso, passa a ver outros perfis, exibidos de acordo com as características indicadas.

Quando dois perfis gostam um do outro, automaticamente passam a estar em contato dentro do próprio site de relacionamento. Então podem começar a conversar de forma privada e descobrir se há mais afinidades.

5 dicas essenciais para usar sites de namoro

Ao criar seu perfil, aproveite todas as opções disponíveis. Coloque a quantidade permitida de fotos e preencha todas as informações. Não apenas as mais básicas, mas também as que parecem não ser tão importantes, mas que podem exatamente funcionar como diferencial. Preencha tudo com sinceridade. Não invente nada. Evite características negativas e tom irônico ou mais ríspido. E tente ser o mais específico possível ao falar sobre suas preferências. Quando começar uma conversa, não passe suas informações pessoais. Nada de dizer endereço ou local de trabalho. E, no início, prefira trocar mensagens dentro da própria plataforma. Na medida em que a conversa evolui, podem trocar contatos particulares, como o número de telefone e, enfim, começar uma conversa de maneira mais privada.

Melhores sites de relacionamento

Há uma enorme variedade de sites de relacionamento, dos mais gerais, aos voltados para públicos específicos.

Por isso é difícil definir quais seriam os melhores sites de relacionamento. De acordo com o site Dicas de Mulher, alguns dos mais conceituados e mais procurados são:

POF

É voltado para encontros casuais ou relacionamentos sérios. Permite encontrar parceiros com base na compatibilidade de interesses. É um dos mais populares.

Par Perfeito

Um dos mais antigos sites de relacionamento. É acima de tudo muito seguro e possui diversos filtros que facilitam a encontrar as melhores combinações.

Sites de relacionamentos – G Encontros

É um site de relacionamento gay muito conceituado, sobretudo por ser um dos mais antigos para este público.

Be2

É uma espécie de agência virtual de namoro. Então é voltado para quem busca uma relação mais séria. Há um teste de personalidade que ajuda na hora de combinar os perfis.

Amor e Classe

Neste site é possível fazer uma busca por região. E os perfis são recomendados de acordo com a personalidade que se encaixa com cada usuário.

Aonde Namoro

Funciona tanto como um site de namoro e, além disso, pode ser bom para quem procura novas amizades. Há pessoas de todo o país e é possível filtrar por localidade.

Divino Amor

Site de namoro cristão mais popular no Brasil. É simples de usar e busca os pretendentes de acordo com as preferências listadas.

Solteiros 50

Para pessoas acima dos 50 anos que buscam relacionamento sério. Também possui alguns filtros para garantir mais segurança.

Pra Casar

Como o próprio nome já diz, é sem dúvida um dos melhores sites de relacionamento para quem já está cansado dos encontros casuais ou namoros sem futuro e quer realmente um casamento.

Single Parent Meet

Os solteiros com filhos também têm o seu próprio site de relacionamento. Nele podem encontrar pessoas que, por viverem uma situação parecida, conseguirão ser compreendidos.

Cuidados na relação virtual

Seja qual for o site de relacionamento escolhido, depois de um determinado tempo de conversa com algumas pessoas é natural que seja marcado um encontro presencial, com a finalidade de ter um contato mais próximo.

Para evitar decepções e até mesmo riscos, é importante ter alguns cuidados durante o “namoro virtual”. Nesse meio tempo você vai conhecendo melhor a pessoa.

Por mais que esteja carente, não queira se encontrar logo de imediato.

Prefira passar um tempo maior conversando.

Procure saber mais a respeito do outro, principalmente para sentir mais segurança.

Primeiramente identifique se é uma pessoa com valores semelhantes e ideais parecidos com os seus.

Não troque fotos comprometedoras.

Se pelas conversas sentir que pode não dar certo, recue.

Lembre-se que ninguém é obrigado a dar continuidade a uma conversa ou a um relacionamento virtual.

Se achar que é a hora certa, marque em um local público, de tal forma que haja mais pessoas.

No momento em que marcar, deixe o contato do outro com um amigo ou familiar de confiança.

Algumas vezes os contatos que estão nos melhores sites de relacionamento podem realmente se tornar uma relação séria. Em outros pode se tornar uma boa amizade. Ou pode não ser exatamente o que você esperava, mas sempre vale dar mais uma chance!