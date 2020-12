Manter os relacionamentos à distância tem sido um desafio para muitos casais durante essa pandemia. A recomendação é ficar em casa, então sair para conhecer novas pessoas ou se encontrar com alguém que você já está conversando há um tempo, ficou um pouco mais complicado. Sendo assim, a paquera na quarentena se resumiu aos aplicativos de namoro e às redes sociais.

Para falar sobre o assunto, conversamos com Daniela Ervolino, Consteladora Familiar Sistêmica e Hipnoterapeuta. Segundo ela, “a paquera virtual sempre envolve projeção. A mensagem é pensada e formulada”. Ou seja, existem novas perspectivas que permeiam as relações durante a paquera na quarentena.

Então, se você está enrolado com alguém ou quer conhecer novas pessoas, confira as dicas que daremos nessa matéria.

Quais são as consequências da paquera na quarentena?

Embora conversar à distância seja mais seguro para todos os envolvidos, sobretudo nesse momento, existem alguns efeitos nesse tipo de relacionamento mais moderno. Ao longo do tempo, a pessoa pode começar a criar expectativas e fantasiar uma relação que de fato não existe.

Só o fato de stalkear a vida do outro nas redes sociais pode causar uma certa ansiedade em quem o faz. Aos poucos, é possível ir se apaixonando por uma versão imaginária, um personagem criado para existir apenas no Instagram ou Facebook. Você conhecerá superficialmente os gostos da pessoa, saberá quem são seus amigos e familiares, sem conviver na prática com ela.

A terapeuta ainda traz como exemplo o filme “She”. Segundo ela, “ele ilustra bem esse tipo de relação que acontece no campo da ilusão e faz com que a pessoa não se conecte às oportunidades da vida real”.

Além de causar ansiedade, esse tipo de relação ainda pode ser perigosa. Você pode, sem querer, atrair criminosos e pessoas mal intencionadas, que possam oferecer algum tipo de risco à sua integridade e aplicar golpes digitais.

Por isso, é muito importante tomar alguns cuidados e não enviar seus dados pessoais ou fotos íntimas para ninguém através da internet. Por mais que a pessoa pareça ser legal, esse é um erro que pode custar muito caro.

Mas, vale salientar que a paquera na quarentena pode ser muito agradável, se tomarmos os cuidados essenciais. Hoje é possível se divertir através dos aplicativos de namoro e conhecer pessoas incríveis. Descubra a seguir algumas dicas para você aproveitar bastante.

5 dicas de paquera na quarentena

Segundo Daniela, existem muitas formas de manter a paquera na quarentena. Porém, o casal precisa estar disposto e querer fazer acontecer. Para isso, eles podem investir em chamadas de vídeo, conversas diárias sobre a rotina ou assistirem aos mesmos filmes e séries e comentar sobre eles. Ou seja, “com vontade, amor e comprometimento a criatividade flui para driblar a distância e os desafios deste momento”, conclui.

Você está vivendo esse dilema, se deve encontrar ou não o seu crush? Então listamos algumas dicas de como manter o interesse no outro e deixar fluir de forma natural, até que os dois possam se encontrar com segurança. Vale salientar que essas dicas de paquera na quarentena são válidas para quem já tem o mínimo de intimidade com o par.

Faça vídeochamadas

Que tal combinar de realizar uma chamada de vídeo? Se você já está conversando com alguém há um tempinho e sente segurança, talvez seja o momento de aparecer para ela. Assim a relação pode se estreitar mais e a vontade de conhecer pessoalmente pode aumentar.

Criem cineminhas virtuais

Cinemas virtuais são ótimas opções para estimular o diálogo. Vocês podem trocar figurinhas durante o filme e ir conversando e se conhecendo. Além de ser divertido, você ainda poderá ter uma experiência online bacana.

Paquera na quarentena – Troque playlists

Deixe o seu par descobrir um pouco sobre o seu gosto pessoal. Então, crie uma playlist com as músicas que você costuma ouvir mais. Assim, ele poderá te conhecer mais um pouquinho.

Procure joguinhos para casal

Outra opção incrível são os jogos de casal. Hoje é possível encontrar vários joguinhos de dupla na internet. Ou seja, vocês poderão se divertir bastante.

Utilize os aplicativos de namoro – e pratique a paquera na quarentena

Enfim, essa dica é para aquelas pessoas que ainda não encontraram o crush perfeito e estão em busca de um. Existem muitos aplicativos de namoro que você pode baixar no seu celular, como o Tinder, Badoo e o Happn.

Essa é, sem dúvidas, uma das melhores formas de manter a paquera na quarentena e quem sabe encontrar um novo amor.