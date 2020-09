Perfil sem foto: entenda por que pessoas apagam suas imagens nas redes sociais

Na era da internet, um perfil pode dizer tudo. Muito além de quais fotos você decide que vai pro feed, para os stories ou qual post compartilhar, uma boa foto de perfil pode falar muito mais que qualquer outra coisa. Entretanto, uma situação pode se tornar comum: perfil sem foto. Muito confundida com o bloqueio na rede, ela também pode significar outras coisas.

O mais interessante é que com poucas pesquisas é possível encontrar fóruns de pessoas com as mesmas dúvidas. As respostas variam de afirmações desde pessoas que acreditam que a atitude tem como fim chamar a atenção até aqueles que já fizeram a mesma coisa. Mas é de comum acordo que grande parte das pessoas que deixam o perfil sem foto geralmente estão tristes, desejam um afastamento das redes ou enfrentam períodos complicados.

Por que a foto de perfil é tão importante?

Trata-se, basicamente, da primeira coisa que seus seguidores ou contatos irão ver. Antes mesmo de saber sobre você, assim como em toda a internet, a imagem é a primeira a sobressair. Ela pode ser o que faz alguém gostar ou não de você, seguir ou não seguir.

Quando escolhemos uma foto para o nosso perfil, estamos oferecendo uma carta de apresentação para o mundo – o que não é exagero, tendo em mente que a internet nos conecta com o mundo todo e o grande alcance e poder das mídias digitais. Atrás de uma escolha existe uma série de processos mentais, que inclui avaliar pose, expressão facial, cores e outros detalhes. Além disso, uma foto também pode representar a preservação de uma memória, biografia e história.

Da mesma maneira, a escolha de um perfil sem foto também pode trazer um significado. A escolha de não possuir uma imagem dentro de uma rede também pode partir do desejo de transmitir algo.

Big Five e fotos de perfil do Twitter

Todavia, é importante lembrar que muitas das personalidades dentro das redes sociais são construídas. Ou seja, as pessoas mostram aquilo que gostariam ser. Assim como o estudo menciona, “As mídias sociais dão aos usuários a oportunidade de construir uma persona online através de postagens de conteúdo como textos, imagens, links ou interação com outros. O modo como os usuários se apresentam é um tipo de comportamento normalmente determinado pelas diferenças em traços demográficas ou psicológicas”.

Utilizando o sistema de personalidade Big Five, um estudo intitulado “Analyzing Personality through Social Media Profile Picture Choice” (Analizando personlidade através da escolha de fotos de perfil em redes sociais) buscou a relação entre a personalidade e o tipo de foto usadas. Então, realizaram a análise de mais de 66 mil perfis no Twitter.

Através de um softwares de predição de texto dos tuítes, os encaixaram nas cinco personalidades do sistema. A análise das fotos contou com o auxílio de inteligência artificial, avaliando o enquadramento, expressão facial, cor, entre outros.

O Big Five é um sistema que representa cinco grupos: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Depois, fazem a comparação de todos os resultados com um grupo de controle de 429 usuários que preencheram o questionário do teste de personalidade.

Um resultado interessante do estudo é que pessoas que apresentam o neuroticismo tem uma forte tendência de não apresentar fotos com seus rostos. Dessa maneira, esse traço de personalidade é presente em pessoas que são, muitas vezes, mais autoconscientes e tímidas, e são mais propensos a enfrentar sentimentos como ansiedade, preocupação, culpa, entre outros.

Afinal, meu contato me bloqueou?

Se essa dúvida ainda permeia a sua cabeça, saiba que existem algumas formas de saber. Em algumas redes sociais é muito mais fácil descobrir se você foi bloqueado e a aparição da imagem não influencia, como é o caso do Twitter. Porém, isso pode ser mais difícil de saber em casos como o do Whatsapp. Confira como saber se você recebeu o bloqueio de um contato: