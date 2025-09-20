Cultura

Confira 20 frases para celebrar o Dia do Gaúcho

Dia 21 de setembro celebra-se o Dia do Gaúcho

Escrito por Anny Malagolini
frases para celebrar o Dia do Gaúcho Foto: Getty Images

Neste sábado, 20 de setembro, é celebrado o Dia do Gaúcho. Para comemorar o orgulho gaudério, reunimos frases sobre a data sobre o orgulho de ser do estado do Rio Grande do Sul.

Frases do Dia do Gaúcho

1 – Ser gaúcho é carregar no peito a coragem de quem defende suas tradições.

2 – O Rio Grande é mais do que um lugar, é um sentimento que vive dentro da gente.

3 – Onde houver um mate quente, ali estará a alma de um verdadeiro gaúcho.

4 – Honrar a história farroupilha é manter viva a chama do nosso povo.

5 – Gaúcho é quem cultiva o respeito, a amizade e a bravura todos os dias.

6 – Tenho orgulho da terra que me ensinou a ser livre, forte e apaixonado pela cultura.

7 – Gaúcho não briga, só debate tomando chimarrão… e às vezes um churrasco resolve!

8 – Se faltar lenha, a gente assa carne até no fogão a lenha da vizinha.

9 – Mate amargo é pra poucos: quem reclama é porque não tem raiz no pago.

10 – Gaúcho não perde a hora, só espera a carne chegar no ponto certo.

11 – Churrasco sem costela é igual baile sem gaita: não tem graça!

12 – O Dia do Gaúcho é um abraço no passado e um olhar cheio de esperança para o futuro.

13 – Parabéns, gaúcho! Hoje é dia de erguer a bandeira, assar a carne e celebrar nossas raízes.

14 – Ser gaúcho é sentir o vento dos pampas e saber que ali mora a liberdade.

15 – O Rio Grande vive em cada canção, cada verso e cada coração que ama essa terra.

16 – Nossas tradições são pontes que ligam gerações e fortalecem nossa identidade.

17 – Parabéns a todos os gaúchos que mantêm viva a cultura do nosso querido estado!

18 – Feliz Dia do Gaúcho! Que a chama da tradição ilumine cada coração rio-grandense.

19 – Que o 20 de setembro seja sempre lembrado com orgulho e alegria.

20 – Viva a coragem, a música, a dança e o chimarrão que fazem do Rio Grande um exemplo de cultura.

Por que dia 20 é Dia do Gaúcho?

A celebração não é aleatória e a data está enraizada na cultura do Rio Grande do Sul: em 20 de setembro de 1835, teve início a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. O conflito, que se estendeu por quase dez anos, colocou os gaúchos em confronto direto com o governo imperial do Brasil.

No auge do movimento, os revolucionários chegaram a declarar a independência da província e proclamaram a República Rio-Grandense, também chamada de República de Piratini, em referência à cidade escolhida como sua capital.

Embora a revolta tenha terminado em 1845, com a assinatura da paz entre os líderes farroupilhas e o Império, o legado do movimento se mantém vivo até hoje. O 20 de setembro acabou transformando-se em símbolo da resistência, da identidade e do orgulho cultural do povo gaúcho.

