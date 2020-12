Após as festividades do natal e ano novo chega a hora de guardar os enfeites e decorações natalinos. Mas surge uma dúvida, existe um dia correto para desmontar a arvore de natal? Não é uma data oficial, mas a cultura católica afirma que o dia certo para isso seria 6 de janeiro, dia dos reis magos. Tradicionalmente, então, as pessoas costumam desmontar a arvore de natal e guardar os enfeites na data.

Árvore de natal

Um dos símbolos mais característicos do natal é a arvore, que costuma ser montada e enfeitada durante o mês festivo. Esse simbolismo é muito antigo, para culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano, chamadas de perenifólias, eram símbolos de prosperidade. Principalmente para os povos que habitavam locais de inverno rígido, essas árvores eram marcantes, pois permaneciam verdes mesmo durante o inverno.

Por isso, a ideia de colocar árvores com folhas verdes dentro de casa passou a ser associada à ideia de fertilidade. Com o passar do tempo e à medida que a Europa era cristianizada, a árvore como símbolo pagão foi aos poucos integrada aos costumes cristãos. Agora, em diversas partes do mundo, a arvore se tornou um dos principais enfeites de natal.

Quando desmontar a arvore de Natal? Dia de reis magos

Segundo a tradição religiosa, no dia de reis, comemora-se a data em que os três reis magos – Gaspar, Balthazar e Melchior, seguiram viagem depois de visitar o menino Jesus. Por isso, seria o dia de desmontar a arvore e também, guardar o presépio.

Já em religiões de tradição protestante, que também celebram o Natal, não existe um dia específico que encerre esse tempo de celebrações. Contudo, o costume católico de desmontar a arvore no dia de Reis Magos se difundiu no mundo e atinge outras culturas e religiões.

Natal

O Natal é um feriado religioso cristão comemorado anualmente no dia 25 de dezembro. Originalmente, a data era pagã e destinada a celebrar o nascimento do Deus Sol, no solstício de inverno. Mas a festividade foi resinificada pela Igreja Católica no século III para estimular a conversão dos povos pagãos. Por isso, passou-se a comemorar o nascimento de Jesus. Não se sabe a data exata de quando Jesus nasceu, portanto, a festa e o feriado são simbólicos.