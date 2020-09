Simpatias dos Reis Magos para Atrair Fartura e Prosperidade

As simpatias dos Reis Magos normalmente são associadas à abundância, seja ela material ou espiritual. Por isso, sempre que se fala nos três reis, remetemos a eles, prosperidade e fartura.

Com certeza, você já ouviu a história dos Reis Magos que presentearam Jesus na manjedoura. Foi daí que surgiu a tradição cristã da troca de presentes no Natal.

Mas você sabia que além dos presentes, são feitas simpatias para os três reis em busca de atrair fortuna e boa sorte?

Quem foram os 3 Reis Magos?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Primeiramente, antes de falarmos sobre as simpatias, é interessante relembrar quem foram essas figuras. Segundo a Bíblia, três reis magos seguiram a estrada de Belém para visitar o menino Jesus.

Através deles, pretendia-se representar os reinos do mundo todo.Assim, Baltasar entregou a Jesus um arbusto de mirra, para reconhecer a humanidade. Gaspar trouxe como presente um incenso, como forma de reconhecimento da divindade e Melquior, presenteou o menino com ouro em reconhecimento da realeza.

Sobre o nome dos reis magos, ainda há uma simbologia mística. Gaspar quer dizer “aquele que vai inspecionar”, Melquior significa “meu rei é luz”, e Baltasar se traduz por “Deus manifesta o rei”.

Até hoje comemoramos em homenagem aos sábios membros da realeza, no dia 6 de janeiro, o Dia dos Reis. Desse modo, é muito comum fazer simpatias pedindo aos reis magos sorte, dinheiro e até mesmo amor neste dia. Como existem diversas simpatias, separamos 3 para você fazer!

Simpatias dos Reis Magos

Normalmente, as simpatias dos reis magos, são feitas no período de transição dos anos. Por exemplo, algumas são feitas no Natal, Ano Novo e no Dia dos Reis. Vamos conhecer algumas:

Simpatia para atrair harmonia

Se nos seus objetivos para o próximo ano está a paz de espírito e a harmonia em seu lar, essa simpatia é perfeita!

Para tanto, você precisa escrever o nome dos três reis magos no batente superior da sua porta de entrada. Escreva com lápis Baltasar, Gaspar Melchior com lápis.

Ao escrever, mentalize e repita a frase: “Assim como trouxeram tanta luz para nosso Mestre Jesus, que tragam boas energias para casa, protegendo todos os meus familiares. Amém”.

E pronto! A simpatia irá funcionar tanto para quem mora com você como quem te visita! Legal né?

Simpatia dos Reis Magos para atrair prosperidade

Se seu objetivo é atrair prosperidade em todos os âmbitos da sua vida, pega o papel e anota essa simpatia!

Em primeiro lugar, cuide o calendário. Essa simpatia só poder ser feita no Dia dos Reis Magos, ou seja, no dia 06 de janeiro.

Depois coloque uma romã pequena dentro de um saco vermelho. Ofereça a fruta aos três reis como presente. Por fim, deixe o saco atrás da porta da sala para que garantir prosperidade.

Simpatia para ter dinheiro o ano inteiro

Dificilmente você irá achar essa simpatia na internet. Isso porque ela é uma simpatia passada de gerações para gerações pela comunicação oral. É provável que você já a conheça, seja pelos seus pais ou avós.

O empresário Luiz Carlos Manfrin conta que aprendeu a simpatia com seu pai e faz ela há mais de 20 anos! “Sempre deu certo, a cada ano que passa tenho mais prosperidade”.

Segundo ele, ela deve ser feita na na virada do ano. Para isso, quando o relógio estiver quase batendo à meia-noite, coma 12 grãos de uva. Mas não coma as sementes, pois 12 delas serão usadas na simpatia.

Desse modo, ao comer os grãos de uvas e separar as sementes, mentalize a fartura que você deseja para o próximo ano. Um emprego fixo, um salário bom, um dinheiro inesperado, a aquisição de um bem e peça para os reis magos.

Depois pegue as doze sementes mais doze grãos de lentilha e enrole dentro de uma nota de dinheiro de papel.

Comece com uma nota de pequeno valor, como a de dois reais. Dobre bem a nota e certifique-se que não há perigo das sementes de uva e dos grãos de lentilha caírem para fora. Guarde na carteira e terá dinheiro o ano todo.

Assim, na próxima virada de ano, você precisa gastar a nota que usou e jogar as sementes fora. Refaça anualmente a simpatia e vá aumentando o valor das notas para aumentar seus ganhos.