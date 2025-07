Quem criou o Morango do Amor, o doce viral de 2025

Se qualquer doce com pistache foi a tendência do ano passado, o eleito de 2025 já está definido: Morango do Amor. A sobremesa que imita a famosa maça do amor viralizou nas redes sociais e entrou no cardápio das confeitarias de todo o Brasil. Mas quem inventou?

História do Morango do Amor

O morango do amor, uma variação mais recente da tradicional maçã do amor, não tem um inventor específico documentado, mas sua criação provavelmente surgiu da ideia de adaptar o doce clássico a uma fruta menor e mais delicada.

Nas redes sociais, especialmente no Tik Tok, a receita da sobremesa começou a aparecer em junho, época de Festa Junina e que a maça do amor costuma ser protagonista.

Tendência no Tik Tok não para de crescer

Enquanto o doce recheado com morango com brigadeiro e coberto por calda de açúcar é uma invenção brasileira, a maçã do amor nasceu nos Estados Unidos.

A primeira maçã caramelizada foi criada na década de 1950, quando um funcionário da Kraft Foods chamado Dan Walker descobriu a receita ao experimentar com os caramelos excedentes das vendas de Halloween. Ele derreteu os caramelos e mergulhou as maçãs, e como dizem, o resto é história.

Em 1960, um lojista chamado Vito Raimondi inventou e patenteou a primeira máquina de fazer maçãs caramelizadas com a ajuda de seu tio William Raimondi, dono de uma confeitaria em Chicago, Illinois. A empresa de maçãs caramelizadas banhadas à máquina Raimondi continua em atividade até hoje.

Receita de Morango do Amor

Acompanhando o que os criadores de conteúdo produzem na internet, a receita de morango do amor é dividida em três partes. Anote os ingredientes e o passo a passo.

Itens para o brigadeiro

1 lata de Leite Condensado

100 g de Creme de Leite

2 colheres (sopa) de Leite em pó

1 colher (sopa) de manteiga

Montagem dos Morangos

12 a 15 morangos higienizados e secos. Escolha os mais firnes (1 bandejinha média)

Calda de Açúcar

2 xícaras (chá) e meia de açúcar

1 xícara (chá) e meia de água

2 colheres (sopa) de vinagre

10 gotas de corante alimentício em gel vermelho

Modo de Preparo do brigadeiro

1. Em uma panela, misture o Leite Condensado, o Creme de Leite, o Leite em pó e a manteiga. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura.

2. Após ferver, cozinhe por mais 8 minutos ou até atingir ponto de brigadeiro mole.

3. Transfira para um refratário e deixe descansar por pelo menos 4 horas até esfriar completamente.

Montagem dos Morangos

4. Lave e higienize os morangos. Seque bem com papel toalha.

5. Envolva cada morango com uma camada de brigadeiro, moldando com as mãos limpas e levemente untadas.

6. Espete cada morango em um palito e acomode em um prato untado ou com papel manteiga.

7. Leve ao freezer por cerca de 30 minutos, até que fiquem firmes para receber a calda.

Calda de Açúcar

8. Em uma panela, coloque o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho. Misture apenas no início.

9. Leve ao fogo baixo e não mexa mais. Ferva por cerca de 20 minutos ou até atingir o ponto de bala dura (faça o teste: pingue um pouco da calda em um copo com água gelada – se endurecer na hora, está pronto).

10. Com cuidado, mergulhe os morangos congelados um a um na calda e acomode sobre um tapete de silicone ou forma bem untada.

11. Deixe secar naturalmente até a calda firmar completamente e sirva

Como sabe ro ponto da calda?

Um dos grandes desafios para fazer a receita é chegar ao ponto correto da calda, e essa dica (testada por nós) vai ajudá-lo a concluir a receita com sucesso.

1 – Prepare uma tigela com água bem gelada (pode colocar pedras de gelo).

2 – Enquanto a calda (açúcar, corante e vinagre ou glucose) ferve, depois de uns 15 minutos, comece a testar o ponto.

3 – Com uma colher, pingue um pouco da calda na água gelada.

4 – Espere 1 ou 2 segundos e retire a gota com os dedos:

Se ela se desmanchar ou ficar mole, ainda não está no ponto.

Se formar uma bolinha dura e quebradiça, como um vidro, está no ponto de bala dura, ideal para maçã do amor.

5 – Assim que atingir esse ponto, desligue o fogo e banhe as maçãs imediatamente, antes que a calda endureça na panela.