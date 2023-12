Sem peru: 4 receitas de carnes saborosas para a ceia de Natal

Procurando receitas de carne para a ceia de Natal? Para aqueles que não vão cozinhar o tradicional Peru,, o DCI pediu ajuda os chefs Lucas Vidal e Paulo Machado, que preparam um cardápio para o dia 24 e 25 de dezembro para fugir do convencional e sem gastar muito.

Chester Marinado | Receitas de carne para o Natal

O chef Lucas Vidal trouxe uma receita de Chester Marinado de 48 horas que é a cara da ceia de Natal. Para ele, a dica mais importante é lembrar de que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente quando forem levados ao forno, pois isso ajuda a ter um ponto correto na carne. Ou seja, se for usar algo que está na geladeira, o correto é tirar antes de preparar o prato.

Quilo do Chester em São Paulo: R$ 29,74

Ingredientes do Chester Marinado de 48 horas

- Suco de 4 laranja

- Suco de 1 limão

- 2 ou 3 colheres de páprica defumada

- 1 colher de mel

- Pimenta do reino a gosto

- Sal a gosto

- 2 colheres de molho shoyu

- 2 colheres de alho em pó

- 1 Chester

Modo de preparo do Chester

Passo 1 - Coloque o Chester com todos os ingredientes em um saco de assar e deixe marinando por 48 horas na geladeira

Passo 2 - Depois das 48 horas, retire da geladeira e do plástico o Chester - é importante que isso seja feito 2 horas antes de colocar no forno, para que fique na temperatura ambiente

Passo 3 - Deixe no forno por 2 horas em temperatura média sem nenhuma cobertura, como por exemplo, papel alumínio

Passo 4 - Após as 2 horas no forno, confira o ponto da carne e retire o Chester para servir

O chef Lucas Vidal é especialista em gastronomia francesa, peixes e cortes de peixes, mas tem também experiência em cozinha japonesa. Brasileiro, ele atualmente trabalha na boutique de peixes Eversfield, na rede Selfridges, em Londres, e já passou por outros restaurantes renomados, como Caviar Kaspia e Hawksmoor, também em Londres.

Costela bovina ao molho BBQ | Receitas de Carne

Outra das receitas de carne que o chef Lucas Vidal sugere para a ceia de Natal é a Costela bovina ao molho BBQ (barbecue), o famoso molho de churrasco. Uma dica importante é que a costela deve ser gorda para ter mais sabor.

Além disso, para replicar esse prato, o especialista alerta que assim como no caso do Chester, é necessário que os ingredientes estejam em temperatura ambiente para não afetar o ponto da carne.

Quilo da Costela em São Paulo: R$ 34,98

Ingredientes para a Costela bovina ao molho BBQ

- 3 kgs de costela bovina

- 400g de molho BBQ (da melhor qualidade)

- 1 colher de fumaça em pó

- 2 colheres de alho em pó

- Suco de 1 laranja

- 1 colher de ketchup ou molho de tomate

- 1 colher de molho shoyu

- 1 colher de chá de molho de pimenta

- 1 colher de chá de açúcar mascavo

- Sal a gosto

- Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo da Costela bovina

Passo 1 - Tempere a carne com todos os ingredientes e deixe marinando por 24 horas

Passo 2 - No dia seguinte, com a costela já em temperatura ambiente e coberta com papel alumínio, leve a carne ao forno por 4 horas em fogo médio

Passo 3 - Por último, após as 4 horas tampada em forno médio, retire o alumínio e deixe assar por mais 30 minutos em fogo alto

Postas de salmão ao molho de maracujá

A outra receita do chef Lucas é para quem gosta de peixe e assim poderá preparar para sua ceia de Natal postas de salmão ao molho de maracujá. Mais uma vez, o cozinheiro frisa que é importante que os ingredientes estejam em temperatura ambiente.

Ingredientes das postas de salmão ao molho de maracujá

- 1kg de salmão

- 140ml de suco de maracujá concentrado

- Suco de 1 limão

- 2 maracujás inteiros

- 7 gramas de amido de milho ou farinha

- 20 gramas de açúcar

- Sal a gosto

- Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo do salmão ao molho de maracujá

Passo 1 - Dilua o amido ou farinha no suco concentrado em fogo baixo até ficar homogêneo

Passo 2 - Em seguida, adicione o resto dos ingredientes e mexa por mais ou menos 8 minutos, até o molho ter uma boa consistência

Passo 3 - Com o salmão já fatiado em postas, tempere o peixe com o sal e a pimenta do reino

Passo 4 - Depois, adicione o molho

Passo 5 - Coloque para assar no forno a uma temperatura de 200 graus por 20 minutos

Passo 6 - Retire do forno, coloque algumas das postas em pratos individuais e sirva com arroz branco

Pintado com creme de pequi | Receitas para a ceia de Natal

O chef Paulo Machado tem raízes na culinária do Centro-Oeste e para a ceia de Natal indica um pintado com creme de pequi, que traz um elaborado prato para quem gosta de peixe. A receita conta com algumas etapas e usa o fogo quanto o forno. O processo começa com empanamento e fritura e tem também a elaboração de um molho branco que depois é misturado com o pequi, transformando-o em creme.

Ingredientes do pintado com creme de pequi

- 1kg de filé de pintado

- 1 limão

- Alho a gosto

- Pimenta do reino a gosto

- Sal a gosto

- Fubá

- Farinha de trigo

- 4 tomates sem pele e sem sementes

- 1 cebola picada

- 1 colher de sopa de molho de tomate

- 1 colher de café de azeite de dendê

- 2 colheres de sopa de maisena

- 2 xícaras e meia de leite

- 1 colher de sopa de manteiga

- 200 gramas de polpa de pequi

- 1 latinha de creme de leite

- Fatias de queijo mussarela

Modo de preparo do pintado com creme de pequi

Passo 1 - Comece temperando os filés de pintado com o limão, o alho, a pimenta do reino e o sal

Passo 2 - Depois, faça um empanamento simples com uma mistura de fubá com farinha de trigo

Passo 3 - Frite os filés de pintado rapidamente por imersão no óleo

Passo 4 - Após a fritura, use os quatro tomates sem pele e sem sementes, mais a cebola picada e a colher de sopa de molho de tomate, além da colher de café de azeite de dendê para refogar bem

Passo 5 - Em seguida, será necessário fazer um molho branco, para isso é necessário levar ao fogo as duas colheres de sopa de maisena, mais as xícaras de leite e uma colher de sopa de manteiga, deixando engrossar

Passo 6 - O próximo passo é bater o molho branco com as 200 gramas de polpa de pequi e a latinha creme de leite

Passo 7 - Depois que o molho já estiver pronto, será preciso colocar o molho de tomate por baixo em um refratário de vidro, em seguida colocar as postas do linguado empanado por cima e por último cobrir tudo com creme do molho branco com a polpa de pequi

Passo 8 - Cubra com fatias de queijo mussarela e leve ao forno para gratinar

Passo 9 - É possível deixar tudo no refratário de vidro ou servir os filés de linguado com o creme de pequi em pratos individuais com arroz branco

