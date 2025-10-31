Quem inventou o Halloween? A origem da celebração e suas abóboras

O Halloween é um festa estrangeira, mas nos últimos anos tem ganhado mais popularidade no Brasil. Mas afinal, qual a origem da data e por que ela é celebrada no dia 31 de outubro? Para que acha que o Halloween é uma tradição exclusivamente americana, adiantamos que a história não é bem assim.

Origem do Halloween

Esculpir abóboras, pedir doces ou travessuras e usar fantasias assustadoras são algumas das tradições consagradas do Halloween. No entanto, o feriado de Halloween tem suas raízes no antigo festival celta de Samhain (uma palavra gaélica pronunciada “SAH-win”), uma celebração religiosa pagã para saudar a colheita no final do verão, quando as pessoas acendiam fogueiras e usavam fantasias para afastar os fantasmas.

No século VIII, o Papa Gregório III designou o dia 1º de novembro como um momento para honrar os santos. Logo depois, o Dia de Todos os Santos passou a incorporar algumas das tradições de Samhain. A noite anterior ao Dia de Todos os Santos era conhecida como Véspera de Todos os Santos e, mais tarde, Halloween. Aqui está um olhar sobre as origens de algumas das tradições clássicas de Halloween que conhecemos hoje.

E as abóboras de Halloween?

A tradição de esculpir lanternas de Halloween teve origem na Irlanda, usando nabos em vez de abóboras. Diz-se que se baseia numa lenda sobre um homem chamado Jack, o Avarento, que repetidamente aprisionava o Diabo e só o libertava com a condição de que Jack nunca fosse para o Inferno. Mas quando Jack morreu, descobriu que o Céu também não queria a sua alma, então foi forçado a vagar pela Terra como um fantasma pela eternidade. O Diabo deu a Jack um pedaço de carvão em brasa dentro de um nabo oco para iluminar o seu caminho. Com o tempo, os habitantes locais começaram a esculpir rostos assustadores nos seus próprios nabos para afugentar os espíritos malignos.

Avistamento de fantasmas

O festival de Samhain marcava a transição para o novo ano, com o fim da colheita e o início do inverno. Os celtas acreditavam que, durante o festival, espíritos caminhavam pela Terra. Mais tarde, missionários cristãos introduziram o Dia de Finados , em 2 de novembro, perpetuando a ideia de que os vivos entravam em contato com os mortos por volta da mesma época do ano.

Usar fantasias assustadoras

Para evitar serem aterrorizados por todos os espíritos malignos que vagavam pela Terra durante o Samhain, os celtas usavam disfarces para confundir os espíritos e serem deixados em paz.

avam comida e dinheiro nas casas da vizinhança em troca de orações pelos mortos no Dia de Finados . Os praticantes de “guising” abandonaram as orações em favor de práticas não religiosas, incluindo canções, piadas e outras “travessuras”.