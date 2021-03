30 melhores filmes de terror para assistir na Netflix para ver em 2021

Procurando os melhores filmes de terror para assistir na Netflix? Aqui estão os 30 principais filmes de terror para assistir. Reunimos uma lista com seleções clássicas de terror e cortes modernos que certamente vão te dar um susto.

Atualizaremos essa lista mensalmente, à medida que novos títulos forem disponibilizados. Enquanto isso, certifique-se de visitar estes outros artigos relacionados com links abaixo:

Halloween – filmes de terror para assistir na Netflix

Jamie Lee Curtis retorna ao seu papel icônico como Laurie Strode, que chega a seu confronto final com Michael Myers (Nick Castle e James Jude Courtney), a figura mascarada que a assombra desde que ela escapou por pouco de sua matança na noite de Halloween, quatro décadas atrás .

Guerra Mundial Z – filmes de terror para assistir na Netflix

Quando o ex-investigador da ONU Gerry Lane (Brad Pitt) e sua família ficam presos em um congestionamento urbano, ele sente que não se trata de um engarrafamento comum. Suas suspeitas se confirmam quando, de repente, a cidade entra em erupção no caos. Um vírus letal, espalhado por uma única mordida, está transformando pessoas saudáveis ​​em algo vicioso, irrefletido e selvagem. Enquanto a pandemia ameaça consumir a humanidade, Gerry lidera uma busca mundial para encontrar a fonte da infecção e, com sorte, uma maneira de conter sua disseminação.

Van Helsing – o Caçador de Monstros

Van Helsing está no mundo para livrar todo o mal, mesmo que nem todos concordem com ele. O Vaticano envia o caçador de monstros e seu aliado, Carl, para a Transilvânia. Eles foram enviados a esta terra para deter o poderoso Conde Drácula. Enquanto estão lá, eles unem forças com uma princesa cigana chamada Anna Valerious, que está determinada a acabar com uma antiga maldição sobre sua família, destruindo o vampiro. Eles simplesmente não sabem como!

O Mistério de Block Island

Um roteirista aluga uma casa de praia para terminar seu último roteiro. Depois que as mulheres de seu passado reaparecem para ajudá-lo, uma tempestade atinge, prendendo-as. Quando uma presença estranha e perigosa começa a surgir, eles devem escolher escapar para a tempestade mortal ou agachar-se e sobreviver à presença sombria em seu meio.

It: A Coisa – filmes de terror para assistir na Netflix

Na cidade de Derry, as crianças locais estão desaparecendo um por um. Em um lugar conhecido como ‘The Barrens’, um grupo de sete crianças está unido por seus encontros horríveis e estranhos com um palhaço malvado e sua determinação de matá-lo.

Sete jovens rejeitados em Derry, Maine, estão prestes a enfrentar seu pior pesadelo – um antigo mal que muda de forma que emerge do esgoto a cada 27 anos para atacar as crianças da cidade. Unindo-se ao longo de um verão horrível, os amigos devem superar seus próprios medos pessoais para lutar contra o palhaço assassino e sanguinário conhecido como Pennywise.

Assim na terra como no inferno

Milhas de catacumbas retorcidas encontram-se sob as ruas de Paris, o eterno lar de inúmeras almas. Quando uma equipe de exploradores se aventura no labirinto desconhecido de ossos, eles descobrem o segredo sombrio que reside nesta cidade dos mortos. Uma jornada para a loucura e o terror, As Above, So Below atinge profundamente a psique humana para revelar os demônios pessoais que voltam para nos assombrar a todos. Escrito por Universal Pictures

Sobrenatural: A Última Chave

A parapsicóloga Dra. Elise Rainier tem pesadelos com sua infância no Novo México, onde morou com seu irmão Christian, sua mãe, Audrey, e seu pai Gerald, que frequentemente a espanca quando ela afirma ver fantasmas em toda a casa. Quando o cliente Ted Garza liga para Elise para pedir ajuda já que está assombrado desde que se mudou para uma casa no Novo México, Elise recusa o pedido, pois o endereço é o mesmo onde ela passou sua infância. No entanto, ela muda de ideia e aceita o trabalho, e viaja com seus assistentes Specs e Tucker para o Novo México, onde eles descobrirão uma entidade maligna na casa.

Fragmentado – filmes terror para assistir na Netflix

Embora Kevin (James McAvoy) tenha evidenciado 23 personalidades para seu psiquiatra de confiança, o Dr. Fletcher (Betty Buckley), ainda existe um submerso que está pronto para se materializar e dominar todos os outros. Compelido a sequestrar três adolescentes lideradas pelo obstinado e observador Casey, Kevin entra em uma guerra pela sobrevivência entre todos os que estão dentro dele – bem como todos ao seu redor – enquanto as paredes entre seus compartimentos se quebram.

Doce vingança – filmes terror para assistir na Netflix

Jennifer (Sarah Butler), uma escritora, aluga uma cabana isolada no país para que possa trabalhar em seu último romance. A paz e o silêncio são logo destruídos por uma gangue de bandidos locais que a estupram e torturam, e a deixam para morrer. Mas ela retorna para se vingar, prendendo os homens um por um. Jennifer inflige dor a seus agressores com uma ferocidade que supera sua própria provação.

Sobrenatural: A Origem

A emocionante história de uma família em busca de ajuda para seu filho, Dalton, que entrou em coma após um misterioso incidente no sótão. Mal sabem eles que há muito mais neste sono interminável do que os olhos podem ver enquanto exploram o paranormal e redescobrem o passado; a chave para ter seu filho de volta de uma vez por todas. Escrito por David Murray Arthur

#Alive – filmes de terror para assistir na Netflix

Um vírus terrível destrói a cidade, e um homem se tranca no apartamento para sobreviver. Desconectado do mundo, ele tenta desesperadamente encontrar uma saída.

A rápida disseminação de uma infecção desconhecida deixou uma cidade inteira em um caos ingovernável, mas um sobrevivente permanece vivo isolado. É a história dele.

A Primeira Noite de Crime – filmes de terror para assistir na Netflix

Este filme de terror / ação-aventura do diretor Gerard McMurray serve como uma prequela que relata eventos que levaram ao primeiro evento de Expurgo. Para empurrar a taxa de criminalidade para menos de um por cento pelo resto do ano, os Novos Pais Fundadores da América (NFFA) testam uma teoria sociológica que expõe a agressão por uma noite em uma comunidade isolada.

Dragão vermelho

Depois de escapar da morte pela pele dos dentes enquanto caçava o esquivo louco, Dr. Hannibal Lecter, o agora aposentado e emocionalmente assustado agente do FBI, Will Graham, se encontra de volta à ação. Relutantemente, enquanto outro assassino em série monstruoso conhecido como “The Tooth Fairy” aterroriza Baltimore, Graham recorre a Lecter, o cérebro do mal que está trancado à chave por três longos anos, para dar uma mão neste caso desafiador e urgente. Mas, para mergulhar fundo na mente demente de um assassino, é preciso primeiro enfrentar seus demônios internos, e Will já sabe que seu assistente prisioneiro insano é um manipulador talentoso. Graham pode encontrar o horrível Dragão Vermelho a tempo antes que outra família sofra?

Sem Conexão

Um grupo de adolescentes viciados em tecnologia participa de um acampamento de reabilitação, mas algo tenta desligá-los do mundo para sempre.

Annabelle 2: A Criação do Mal

O fabricante de bonecos Samuel Mullins é um homem de família feliz com sua esposa Esther e sua filha Bee, que morre após ser atropelada por um carro. Doze anos depois, Samuel e sua esposa, Esther, recebem uma freira e seis meninas órfãs em sua casa. Ele conta que apenas um quarto trancado (que pertencia a Bee) e o quarto de Esther estariam fora dos limites para as meninas. A garota aleijada, Janice, consegue se esgueirar no quarto de Bee durante a noite e encontra uma boneca trancada dentro de um armário. Depois que ela brinca na sala, ela é assombrada por uma força do mal. O que Janice desencadeou no quarto de Bee? Escrito por Claudio Carvalho, Rio de Janeiro, Brasil

The Silence

O mundo está sob ataque de criaturas mortais, que caçam guiadas pelo som. Para escapar, uma jovem e sua família deixam a cidade e acabam descobrindo um culto sinistro.]

A história de uma família lutando para sobreviver em um mundo aterrorizado por uma espécie mortal e primitiva que evoluiu por milhões de anos na escuridão de um vasto sistema de cavernas subterrâneas, caçando apenas com sua audição apurada. Enquanto a família busca refúgio em um refúgio remoto onde podem esperar a invasão, eles começam a se perguntar que tipo de mundo permanecerá quando eles estiverem prontos para emergir.

Eclipse mortal

Uma astronave cai num planeta desértico e inóspito, habitado por estranhas criaturas. Entre os passageiros que se salvam está uma moça que assume o comando, um caçador de recompensas, um antiquário, vários mulçumanos que vivem rezando para Deus e principalmente um perigoso assassino. Aos poucos, eles descobrem que havia mineradores por lá e que desapareceram atacados por um tipo de monstro. Detalhe: os monstros não conseguem enxergar na claridade, eles só atacam no escuro e como o planeta tem três sóis é dia eterno. Com uma exceção que se aproxima, quando os três ficam alinhados provocando um eclipse. Com ajuda de fogo e baterias, eles tentam sobreviver, mas a única chance é com o ex-prisioneiro sem escrúpulos, que fez operação que o deixa ver apenas no escuro.

Cemitério Maldito – filmes de terror para assistir na Netflix

Ansioso para começar do zero, o jovem médico, Louis Creed, e sua família – sua esposa, Rachel, sua filha, Ellie, e seu filho de três anos, Gage – mudam-se para sua nova casa na pequena cidade rural de Ludlow, Maine, assustadoramente perto de uma rodovia movimentada. No entanto, após a morte inadvertida do querido gato de Rachel em um acidente terrível, relutantemente, um Louis desesperado seguirá o conselho de seu vizinho amigo para enterrá-lo em um cemitério Micmac antigo: um cemitério místico imbuído de supostos poderes de reanimação. Agora, apesar dos resultados terríveis e das advertências insistentes de um Louis recentemente falecido e atingido pela tragédia, não tem outra escolha a não ser voltar ao cemitério indiano, na esperança de que, desta vez, as coisas sejam diferentes. No entanto, os mortos podem realmente voltar do túmulo?

Invocação do Mal 2

O suspense sobrenatural traz para a tela mais um caso real dos arquivos dos renomados demonologistas Ed e Lorraine Warren. Repetindo seus papéis, a indicada ao Oscar Vera Farmiga e Patrick Wilson estrelam como Lorraine e Ed Warren, que, em uma de suas investigações paranormais mais aterrorizantes, viajam para o norte de Londres para ajudar uma mãe solteira criando quatro filhos sozinha em uma casa infestada por espíritos maliciosos.

O Jogo do Desafio: Versão Estendida do Diretor

Nesta versão mais intensa de Verdade ou Desafio, um grupo de amigos da faculdade participa de um jogo com consequências mortais.

O Halloween do Hubie

O Halloween do Hubie conta a história de Hubie Dubois (Adam Sandler), um cara que não é muito popular, mas mesmo sofrendo bullying e sendo medroso ele tem bom coração e busca ao máximo garantir a segurança de todos os cidadãos Salem. Quando o Halloween começa a ficar assustador de verdade, esse cara bonzinho e medroso faz de tudo para salvar a cidade. Estrelando:Adam Sandler,Kevin James,Julie Bowen.

Como Sobreviver a um Ataque Zumbi

O que pode dar errado quando três amigos (Tye Sheridan, Logan Miller, Joey Morgan) decidem se juntar aos escoteiros? Quando vampiros mortos-vivos sedentos de sangue invadem sua cidade outrora pacífica, cabe ao bondoso Ben, ao perspicaz Carter e ao palhaço Augie salvar o dia. Com a ajuda de Denise (Sarah Dumont), uma bela, mas durona, garçonete, os meninos devem colocar suas habilidades de escotismo no teste final para salvar a humanidade e ganhar seus distintivos de matança de zumbis.

Inatividade Paranormal 2

Depois de perder sua amada Kisha em um acidente de carro, Malcolm começa de novo, casando-se novamente com Megan, mãe de dois filhos. Quando as coisas começam a voltar aos seus modos paranormais, visando tanto as crianças quanto a propriedade, as coisas se complicam ainda mais quando seu Kisha de volta à vida se muda para a vizinhança.

Jogos mortais II

O detetive Eric Matthews, junto com outros policiais e uma equipe da SWAT, localizam o covil de Jigsaw e vão prendê-lo, mas descobrem que sua prisão é apenas uma parte do plano de Jigsaw. Matthews logo descobre que oito pessoas estão presas em uma velha casa e estão jogando um dos jogos de Jigsaw. Um deles é seu próprio filho, Daniel Matthews. Eric descobre que, se quiser ver seu filho novamente, também deve jogar um dos jogos de Jigsaw.

O Homem nas Trevas

Rocky (Jane Levy), Alex e Money são três ladrões de Detroit que se divertem invadindo casas de pessoas ricas. Money dá a notícia de um veterano cego que ganhou um grande acordo em dinheiro após a morte de seu único filho. Descobrindo que ele é um alvo fácil, o trio invade a casa isolada do homem em um bairro abandonado. Encontrando-se presos lá dentro, os jovens intrusos devem lutar por suas vidas depois de fazer uma descoberta chocante sobre sua vítima supostamente indefesa.

O Sono da Morte

Os pais adotivos Mark e Jessie dão as boas-vindas a Cody, de 8 anos, em sua casa. O menino diz a Jessie que está com medo de adormecer, mas ela assume que é um medo natural para qualquer criança. O casal se assusta quando seu filho biológico morto aparece de repente em sua sala de estar. Para sua surpresa, os sonhos de Cody podem magicamente se tornar reais, mas seus pesadelos também podem. Mark e Jessie agora devem descobrir a verdade por trás da habilidade misteriosa de Cody antes que sua imaginação prejudique a todos.

Caso 39 – filmes de terror para assistir na Netflix

Uma assistente social chamada Emily (Renée Zellweger) quer tirar uma menina de dez anos (Jodelle Ferland) da casa onde mora, porque os pais da menina são abusivos. Entretanto, quando ela ganha a guarda da criança, ela descobre que existem mais segredos rondando a vida da menina. Estrelando:Renée Zellweger,Jodelle Ferland,Ian McShane

A Babá: Rainha da Morte

Dois anos após sobreviver a um culto satânico, Cole vive outro pesadelo: o ensino médio. Mas os demônios do passado continuam infernizando sua vida. Estrelando:Judah Lewis,Jenna Ortega,Emily Alyn Lind.

A Maldição de Chucky

Depois do suicídio de sua mãe, Nica recebe a visita de sua autoritária irmã Barb, que pretende ajudar nos arranjos do funeral. Sua filha traz um boneco ruivo que chegou curiosamente pelos correios. Quando uma série de assassinatos aterrorizam a vizinhança, Nica começa a suspeitar que o brinquedo tenha alguma relação com estes fatos, mas não sabe que Chucky está de volta para resolver casos pessoais de mais de vinte anos atrás.

A lenda do cavaleiro sem cabeça

Ichabod Crane é enviado ao vilarejo de Sleepy Hollow, onde um cavaleiro sem cabeça está deixando um rastro de corpos decapitados. Os métodos investigativos de Ichabod são postos à prova, pois um ser sobrenatural pode ser o causador dos crimes.

15 melhores filmes da Disney Plus para assistir agora