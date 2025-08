Signos com sorte em agosto e que podem prosperar

Bem-vindos a agosto, pessoal! Este mês é agitado, com retrógrados a caminho e muitas lições. Julho chegou quente, pesado e problemático com Urano mudando para Gêmeos e Saturno, Netuno, Quíron — e Mercúrio retrógrado em signos de fogo. Felizmente, agosto traz um pouco de alívio e sorte para 4 signos.

Touro é um dos signos com sorte em agosto

Signo de Touro, você é regido por Vênus e ama a beleza e tudo sob controle, em ordem e fluindo da maneira certa. Então, graças a você, em 1º de agosto, a abundância e a sorte de hoje chegam a duas áreas da sua vida: sua comunidade e seu passado.

Você pode ver sua vida como cheia de promessas. Suas amizades são sólidas. Você construiu uma rede de apoio da qual se orgulha. Você tem amigos em quem pode confiar e pessoas com quem pode conversar livremente. No entanto, há algo que parece estar vindo do passado, e você pode não saber a origem, mas planeja descobrir. Vênus em diálogo com Saturno e Netuno faz você lidar com potenciais ameaças à sua felicidade. Portanto, você redobrará suas energias e fará bom uso de suas alianças.

A partir de 1º de agosto de 2025, você fortalece e fortalece relacionamentos. Você se apresenta e entrega, o que faz com que as pessoas o apoiem. Sua coragem se encontra na sua capacidade de se manter firme e imponente diante da adversidade. O resultado é abundância significativa e sorte nas amizades, e quando você tem bons amigos, você é rico além da conta.

Libra

Libra, há algo a ser dito sobre equilíbrio, e em 1º de agosto de 2025, é aqui que você brilha. Você é excelente e faz as coisas funcionarem, não importa o que aconteça. Então, quando Vênus, o planeta que o rege, se depara com uma situação desafiadora com Saturno restritivo e Netuno confuso, você entra em ação.

Você protege as pessoas que ama e ascende consistentemente ao topo, onde pertence. A maneira mágica como a abundância entra na sua vida não é algo pequeno. É significativo, e você é o melhor amigo de todos. Por isso, você se sente sortudo. É através do seu trabalho que você encontra os meios financeiros para fazer as coisas que precisa fazer.

Você pode dar dinheiro ou conselhos aos seus amigos. Você vê uma maneira de ajudar outras pessoas necessitadas por meio dos seus recursos, e isso pode incluir aqueles que você conhece. Você construiu uma vida enraizada no amor e hoje é um tesouro de informações.

Capricórnio

Capricórnio, você está acostumado a trabalhar duro e, quando a vida fica difícil, você não se acovarda, mas se esforça e aumenta a pressão. Como você é regido por Saturno, o planeta da estrutura e do esforço, você sente que há um problema. É real.

Vênus em Câncer cria uma tensão na sua vida doméstica , e você também pode sentir isso nos relacionamentos. Essa pressão adicional por desempenho é o que torna sua vida repentinamente abundante e próspera. Você encontra uma maneira de dedicar mais tempo e atenção às coisas que importam. Ao ser consciente e diligente, você não apenas minimiza os problemas existentes, mas também descobre potenciais problemas futuros que podem surgir.

Peixes é um dos signos com sorte em agosto

Peixes, a partir de 1º de agosto de 2025, você percebe que algo precisa mudar para que você possa experimentar a alegria que sabe que lhe pertence, e isso pode envolver algo financeiro. Vênus em Câncer ajuda você a se concentrar no lado emocional das coisas. Você não quer que as coisas sejam bonitas na superfície ou superficialmente apresentáveis. Você está mais preocupado com como se sente, e isso pode significar que a vida fica um pouco confusa.

Hoje marca o início de um processo criativo, que pode envolver sair da sua zona de conforto . Para conseguir o que deseja da vida, você terá que experimentar coisas novas e decidir que merece aquilo que busca. Sua sorte e abundância não serão entregues de bandeja, mas se você trabalhar duro e estrategicamente, permitindo que a paixão alimente seu propósito, você conquistará toda a sorte e abundância que almeja.