Signo de Touro: personalidade e tudo mais que você precisa saber

A astrologia é muito ampla e versátil. Ela é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, onde podemos entender melhor sobre nós mesmos e tudo o que acontece ao nosso redor. Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Touro.

Característica do signo de Touro

Nascimento: 21/04 a 20/05

Planeta regente: Vênus

Vênus Elemento: Terra

Terra Qualidade: Fixa

Fixa Fisiologia: Garganta, pescoço, glândula tireoide e ouvidos.

Garganta, pescoço, glândula tireoide e ouvidos. Cores: Verde, rosa e azul claro

Verde, rosa e azul claro Animal: Touro e elefante

Touro e elefante Cristais: Topázio, olho-de-tigre e quartzo rosa

Topázio, olho-de-tigre e quartzo rosa Ervas: Sálvia, tomilho e menta

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como é uma pessoa do signo de touro?

Taurinos e Taurinas tem a determinação como sua característica-chave. De natureza mais reservada do que a maioria dos signos, leva um tempo para que as pessoas penetrem de fato em seu universo particular. Por ser um signo de terra, fixo e muito pé no chão, os taurinos são inflexíveis e possuem uma certa aversão ao risco. Precisam planejar cada detalhe e ter em vista todas as possibilidades de acontecimentos, porque se algo sai do planejado pode gerar uma instabilidade. Detém uma opinião forte e praticamente imutável, o que pode fazer dos taurinos teimosos demais.

As pessoas do signo de touro são, por natureza, extremamente confiáveis, pacientes e leais, o que os tornam um ótimo membro para sua equipe de trabalho e para o círculo de amizade.

Por touro ser regido pelo planeta Vênus, que é Afrodite na mitologia – a deusa do amor, faz com que quem nasça com esse sol em touro seja um amante das artes, música, moda e outras coisas boas da vida. Sempre em busca do que é prazeroso para si. É indispensável para um taurino não ter uma poupança, pois essa segurança de ter dinheiro guardado gera um conforto emocional.

Como é o signo de Touro no amor?

Provenientes de uma esmagadora necessidade de segurança, não dão ponto sem nó. Só se envolvem com alguém quando possui total certeza de que aquela relação vai ser construtiva e estável. Criar uma ligação permanente e sólida é muito importante, pois quando se relaciona quer que seja para sempre. Por conta disso podem ser bem possessivos, ciumentos e apegados. Se alguém ferir com seus sentimentos, o ressentimento penetra profundamente na psique do taurino. São muito pacientes e compreensivos, por isso conseguem lidar bem com o mau-humor do outro e com os desafios da relação.

Signo de Touro na carreira

São pessoas extremamente focadas em suas metas e objetivos, trabalham duro para concretizar o que querem. Inclusive são bem workaholic, não param até ver aquele job finalizado! Produtividade é seu sobrenome. São firmes e persistentes no que querem alcançar, dão passos lentos, porém com muita consistência e certeza.

Por se importarem demais com as finanças, taurinos podem se dar bem no administrativo financeiro de alguma empresa ou trabalhando como contador. Há também o interesse pela boa comida o que pode torna-lo um excelente chefe de cozinha. Muito conectado com as artes e a estética favorecendo profissões voltadas para esse meio como: design, moda, arquitetura, paisagismo, músico e artenasato.

Lazer para os taurinos

Touro possui forte conexão com atividades manuais e ao ar livre, um bom passatempo para eles é cuidar da horta ou do jardim, mexer com marcenaria ou pintar um quadro. Quando está com tempo, ama cozinhar para os amigos e familiares. Praticam yôga, meditação, dança, longas caminhadas e gostam de futebol.

Do que os taurinos gostam?

Adoram ter uma rotina.

Segurança financeira é indispensável para eles.

Gostam das coisas boas da vida: conforto material e comida boa.

Passeio no shopping e fazer compras.

São apegados às coisas que gostam e dificilmente abrem mão de algo. Amam acumular colecionar coisas.

colecionar coisas. Conexão com a terra e natureza.

E aí, taurinos? Se identificaram com a lista?