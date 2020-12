A Fazenda 12: após briga com produção, perfil oficial de Biel se pronuncia

Nova polêmica em A Fazenda 12! Na madrugada de hoje, sábado (5), após o término da festa ‘Share‘, Biel brigou com um membro da produção do programa. O perfil oficial do cantor se pronunciou no Twitter sobre o assunto. Além disso, alguns internautas pediram a expulsão do peão por conta de uma possível infração. Confira:

Perfil de Biel fala sobre briga com produção de A Fazenda 12

Após a revolta de Biel com a produção de A Fazenda 12, o perfil oficial do cantor no Twitter falou sobre a polêmica. “Aconteceu algo grave e desestabilizou o Biel, mas não se desesperem. Ele já está mais calmo e nós deveríamos nos acalmar também. Vamos torcer por um esclarecimento amanhã”, escreveu a equipe do funkeiro.

“Espero q a Record mostre o que realmente aconteceu”, disse uma internauta nos comentários da publicação. “Tomara que eles esclareçam amanhã”, disse outro usuário da rede social.

Aconteceu algo grave e desestabilizou o Biel, mas não se desesperem🙏 Ele já está mais calmo e nós deveríamos nos acalmar também. Vamos torcer por um esclarecimento amanhã… — F Ê N I X 33,52%🦅 (@Biel) December 5, 2020

espero q a record mostre oq realmente aconteceu.. — 𝙗𝙚𝙖𝙩𝙧𝙞𝙯🦅 (@beatrizcomentx) December 5, 2020

Tomara que eles de esclareçam amanhã. Vai dar tudo certo♥️🦅 — DeBoChAdO 33,52% 🦅 (@Jonas35945569) December 5, 2020

Guerra de bolo, briga com a produção e strip-tease de Jojo; como foi a festa

O que aconteceu?

Após a festa, Biel foi chamado na despensa para trocar o microfone. Após sair do local, o peão estava revoltado e soltou xingamentos sobre a produção de A Fazenda 12. Não foi possível ouvir toda a conversa do peão com os colegas de confinamento por conta de cortes na transmissão do áudio e vídeo, no entanto ficou claro que Biel se sentiu ofendido por algum membro que trabalha nos bastidores do reality show rural.

Mariano e Tays Reis tentaram acalmar Biel, mas o funkeiro reclamou: “você ouviu o que eu ouvi c******”.

Produção xingou Biel 😠 odeio essa produção pic.twitter.com/fO94lUzuua — kleyton fã de Biel 🦅 (@Kleyton38137373) December 5, 2020

Mariano ta acalmando Biel e a câmera mudou#AFazenda12 pic.twitter.com/75M3L2UpEI — Nara 🕊 (@_naratb) December 5, 2020

Internautas pedem expulsão de Biel

Biel saiu da despensa enfurecido e foi possível ouvir um grande barulho. A câmera não mostrou se o peão de A Fazenda 12 quebrou algo ou danificou o cenário do reality show rural, no entanto, alguns internautas especularam que o funkeiro cometeu uma infração, já que a produção proibiu qualquer tipo de ‘quebra-quebra’.

Após a destruição de vários itens da casa, a direção de A Fazenda 12 mudou as regras do programa, ficou proibido qualquer depredação de itens do reality. A produção avisou que se descumprida a regra, punições seriam tomadas, por isso, alguns fãs do reality usaram a hashtag “Biel expulso”, alegando que o peão merecia deixar o programa por quebrar algo em seu momento de fúria.

O cara:

– Falou sobre um poder que não podia falar;

– Foi gordofóbico;

– E mesmo quando a produção falou que quem quebrasse alguma outra coisa iria ser expulso, o fdp vai lá e quebra; E nada aconteceu, cansei viu. Biel Expulso pic.twitter.com/6fzWs7j2cw — SyMoonlight (@monoahripatroa) December 5, 2020

Queria ver se fosse a Raíssa que estivesse lá e quebrasse algo, creio que ela seria expulsa na mesma hora mas quando se fala do protegido da edição eles não fazem nada… A fazenda é o pior Reality que eu já assisti tudo lá é péssimo. BIEL EXPULSO — Eli ᱬ (@mondlera) December 5, 2020

O motivo da tag BIEL EXPULSO

Tão falando que ele quebrou alguma coisa pic.twitter.com/zZ4sxNEVw2 — john⁴ | 🌋👗 (@Patrick58467867) December 5, 2020

