Última festa de A Fazenda 12 tem beijo, show de Safadão e mais polêmica

A última festa de A Fazenda 12 rolou na madrugada de hoje, quarta-feira (16). Quem assina o Playplus pôde assistir ao vivo, quem acompanha o reality pela TV, terá a chance de assistir os melhores momentos no programa de quarta-feira, na Record TV. Na última comemoração da temporada, rolaram revelações, beijos e uma polêmica envolvendo Luiza Ambiel, JP Gadelha, Mc Mirella e Stéfani Bays. Veja como foi a festança:

Luiza e Cartolouco se beijam em festa de A Fazenda 12

O ‘veio aí’ de Luiza Ambiel e Lucas Cartolouco finalmente chegou. Depois de muito vai e vem durante o confinamento, os dois ficaram. Quando o beijo entre os dois aconteceu, participantes e ex-peões “surtaram”.

Durante o momento de pegação na última festa de A Fazenda 12, Luiza pediu algumas vezes: “me aperta”.

a Luiza mandando o Cartolouco apertar ela 🆘🗣 pic.twitter.com/GLM2eBzzok — rafa (@loucareality) December 16, 2020

FINALMENTE! Depois de muitos olhares e histórias compartilhadas, saiu o beijo de Cartolouco e Luiza! Olha só 😱😅 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/gCSgk23CNa — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 16, 2020

Lidi tentou se acertar com Carol

Lidi Lisboa contou para Rodrigo Moraes e Juliano Ceglia que tentou se entender com Carol Narizinho, no entanto, segundo a atriz, a ex-Panicat não quis saber de conversa com a décima sexta eliminada de A Fazenda 12.

“Tentei me entender com a Carol agora, mas ela foi rude”, disse Lidi. “Para com isso, essa não é a hora”, aconselhou o jornalista esportivo. “Mas achei que fosse a hora”, lamentou a atriz.

OPA! Parece que Lidi e Carol Narizinho se desentenderam na #FestaAFazenda 🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/RfS0go7N5w — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 16, 2020

Luiza causa polêmica

No Twitter, na manhã de hoje (16), JP Gadelha falou sobre uma atitude de Luiza durante a festa. “Luiza Ambiel, movida por algum sentimento mesquinho, obscuro e egoísta, numa busca desesperada por likes, inventou para Stéfani que eu dei em cima de Mirella. Isso é tão absurso que chega a ser inacreditável. Sempre tive uma relação de muito respeito e amizade com Mirella”, escreveu o segundo eliminado de A Fazenda 12.

“Mesmo que isso fosse verdade, o que definitivamente não é, Luiza jamais poderia desestabilizar Stéfani dessa forma tão desumana e insensível! O foco e as atenções deveriam estar nas votações, e não nessas picuinhas infantis que não nos levarão a lugar nenhum”, completou JP.

Também no Twitter, a atriz rebateu a acusação. “Gente, pelo amor de Deus! Vocês me pedem para eu dar uma força, proteger, ajudar e sai me julgando sem saber? O que eu disse para a Teté foi que o JP deu em cima da Mirela! Deu em cima! É diferente de transar. A Mirela que me contou. A Mi está aí para confirmar. Deu em cima”, revelou a ex-musa da banheira do Gugu. A ex-peoa de A Fazenda 12 também ameaçou soltar mais informações sobre o ex-colega de confinamento: “bom, eu não inventei nada JP. A Mirella que me contou e quero ver você desmentir ela. Ou você quer que eu falo de mais gente que você deu em cima? E lá ficou pagando de apaixonado pela Teté. Então acho bom você me pedir desculpa se não vai feder”.

E parece que a conversa que Luiza teve com Stéfani Bays mexeu com a peoa. A finalista de A Fazenda 12 já mostrou interessem em JP e após a comemoração, desabafou com Lipe Ribeiro e Jojo Todynho. “Mas ela não tinha que te falar nada Stéfani, olha onde a gente está, estamos cansados”, disse Jojo. “Ela emana energia ruim”, disparou o ex-MTV. “Ela fez na maldade”, afirmou a dona do hit “Que tiro foi esse?”

Mesmo que isso fosse verdade, o que definitivamente não é, Luiza JAMAIS poderia desestabilizar Stefani dessa forma tão desumana e insensível! O foco e as atenções deveriam estar nas votações, e não nessas picuinhas infantis que não nos levarão a lugar nenhum. — JP Gadêlha 🔥⛑️ (@jpgadelhaof) December 16, 2020

Gente, pelo amor de Deus! Vcs me pedem para eu dar uma força, proteger, ajudar… e sai me julgando sem saber? O que eu disse para a tete que o JP deu em cima da Mirela! DEU EM CIMA! É diferente de transar. A Mirela que me contou. A mi tá aí para confirmar. DEU EM CIMA — Luiza Ambiel 🛁 (@luizaambiel) December 16, 2020

A Stefani achando que o J tava apaixonado e eu disse, não tá, pq deu em cima da sua “amiga”! Qual o problema disso? Se soubesse não teria falado e deixado ela achando — Luiza Ambiel 🛁 (@luizaambiel) December 16, 2020

Bom eu não inventei nada Jp. A mi que me contou e quero ver vc desmentir ela. Ou vc quer que eu falo de mais gente que vc deu em cima??? E lá ficou pagando de apaixonado pela tete. Então acho bom vc me pedir desculpa se não vai feder… — Luiza Ambiel 🛁 (@luizaambiel) December 16, 2020

Jojo e Lipe deram o papo para Stéfani sobre uma situação que a influencer passou na festa. Quem sabe de quem estão falando aí?! 👀 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/3HsKquHFWe — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 16, 2020

Mariano revela sexo com Jakelyne fora de A Fazenda 12

Mariano e Jakelyne continuam juntos, Mariano revelou que rolou intimidade com a miss após saírem do confinamento. Em papo com Lipe, o sertanejo comentou: “foi sólido o negócio, quase igual a dor do parto. Tá ligado? Pedra no rim, rasgou a uretra, empedrado”. “Se ela engravidasse, o guri ia nascer com 70 anos”, completou dando risada.

mano, ele ta falando dele e jake? pic.twitter.com/MUvNKE1QRD — let 🦅☀️🍡 (@leticiammarcela) December 16, 2020

Jojo e Mateus fazem as pazes

Após se afastarem durante os últimos momentos de Mateus no confinamento, Jojo e o ator se acertaram na festa. A dupla falou sobre um comentário de Mateus que teria magoado a carioca. O ex-peão de A Fazenda 12 esclareceu o que disse e contou: “fiz mutirão para Biel e Jojo [na 15ª roça], agora como é para ganhar, é para você, quero que você ganhe”.

Mateus declara torcida para Jojo e esclarece intriga com a finalista! Olha só 🔥😶 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/kkRxu9rACj — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 16, 2020

