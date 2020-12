A Fazenda 12: ex de Biel exalta vitória de Jojo Todynho

A modelo Duda Castro, ex-mulher de Biel, usou o Twitter para comemorar a vitória de Jojo Todynho em A Fazenda 12. Com o ex em segundo lugar, ela celebrou ainda mais na madrugada desta sexta-feira (18).

Indireta? Duda celebra vitória de Jojo em A Fazenda

Antes mesmo do anúncio de quem levaria R$1,5 milhão para casa vencendo a Fazenda 12, Duda já estava celebrando nas redes sociais. “Tranquilidade no olhar”, ela escreveu em seu Twitter. Pouco tempo depois, ela acrescentou: “DEUS NO COMANDO!”.

A tranquilidade no olhar…. — DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) December 18, 2020

Ainda por lá, a modelo compartilhou uma montagem com a foto de Thelma, campeã do BBB 20 e Jojo Todynho do outro lado, também vitoriosa. “Apenas!”, ela legendou.

Ex fala da participação de Biel em A Fazenda 12

Enquanto Biel ainda estava em A Fazenda, Duda fez um desabafo sobre uma das falas do cantor. Compartilhando um vídeo onde o funkeiro dizia que tinha esperança de se reconciliar com a ex, quando deixasse o reality.

“Em pleno 2020 e é isso que chamamos de amor! A nossa geração precisa começar a trocar ‘até que a morte nos separe’ por ‘até que o amor continue sendo respeitado, leal e recíproco.’ Obrigada Deus… pelo livramento!”, disse Duda, em um post no Twitter, que apagou mais tarde.

Duda Castro é atacada por fãs de Biel

Logo na estrada de Biel em A Fazenda 12, Duda passou a receber mais ataques de haters. Em uma das postagens, um fã do cantor escreveu que ela iria “rir quando Biel ganhasse o programa”.

Sem ficar calada, a modelo rebateu, debochando: “Deus te ouça! As dívidas são altas!”, afirmou ela. Mas vale destacar que a influencer já desabafou em outros momentos, e foi acusada de mentir sobre as agressões que teria sofrido de Biel. Além disso, o cantor também já acusou Duda de o agredir quando os dois eram casados e moravam nos Estados Unidos. O caso foi parar na justiça.

Como foi a final de A Fazenda 12

Foram três meses de reality para ter Jojo Todynho, Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro na final de A Fazenda. Após mais de 1 bilhão de votos do público, a funkeira foi anunciada a vencedora com 52,54% dos votos. Enquanto isso, Biel teve 36,10% de preferência do público, Sté ficou com 11,36% e Lipe em quarto lugar com 4,87%.