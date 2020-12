A Fazenda 12: Jojo, Biel, Stéfani ou Lipe, quem deve ganhar?

O reality A Fazenda 12 está chegando ao fim e agora apenas quatro participantes seguem no jogo. Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Na próxima quinta-feira (17), o Brasil irá conhecer o grande vencedor da edição, que será revelado ao vivo pela Record TV e com apresentação de Marcos Mion. Mas, até lá, o DCI quer saber, quem deve ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Escolha seu participante favorito.

Como será a final de A Fazenda 12?

Na próxima quinta-feira (17), o apresentador Marcos Mion irá finalmente revelar quem é o grande campeão da temporada de número 12. Como já anunciamos aqui, a grande final será inesquecível e promete fortes emoções. Logo no início do programa ao vivo, um dos quatro participantes será eliminado, deixando apenas três finalistas para a votação do público.

A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, é a principal aposta para ganhar o prêmio final. A funkeira ficou famosa após estrelar com Anitta o clipe ‘Vai Malandra‘ em 2017. Logo depois, ela começou a fazer sucesso nas redes sociais e conquistou o humor dos fãs e também famosos. No reality A Fazenda 12, a peoa fez o público rir com memes e conselhos. Além é claro, das cenas de brigas com os peões, como quando virou meme amassando a garrafa, que depois foi parar em exposição.

Biel é um dos participantes mais conhecido pelo público, assim como Jojo. O cantor ganhou fama negativa em 2016, depois que foi acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista. De lá pra cá, ele já foi classificado como ‘boy lixo’ e como ‘cancelado’. Ao entrar no reality, ele tinha como propósito limpar a imagem. No programa, ele começou um affair com Tays Reis e protagonizou debates especialmente com a oponente, Jojo Todynho.

Empresário e influenciador digital, o carioca de 28 anos causou polêmicas no reality ‘De Férias Com O Ex’, onde ficou conhecido como ‘boy lixo’. No entanto, no reality da Record TV, ele está evitando discussões e está agradando o público de casa. Ele já foi para roça e também, voltou. Agora, está na final para concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Conhecida por participar do ‘De Férias Com o Ex’, Stefáni ficou famosa após uma das confusões mais polêmicas do reality show da MTV, a maquiadora e influencer digital foi agredida por Pedro Calderari, que foi expulso do programa. No jogo, Stéfani já foi para roça e voltou. Resta saber se ela merece char à final, que será no dia 17 de dezembro.

Programação da final de A Fazenda 12

Quarta-feira (16/12/2020)

Restando quatro finalistas para o título de campeão, a programação do reality A Fazenda 12 dará uma trégua de roça e eliminação. Para os confinadores se relaxarem até a final, a produção preparou uma festa final com a participação de todos os peões da temporada. Será uma noite especial, com muita música, aperitivos e claro, muito fogo no feno!

Quinta-feira (17/12/2020)

Na quinta-feira, dia 17 de dezembro será a grande final do programa da Record TV. A noite começará com 4 peões disputando o voto do público. Logo no início, será revelado mais um eliminado. Sendo assim, o programa seguirá com três finalistas concorrendo ao prêmio milionário. Ao final do programa, Marcos Mion anunciará o vencedor do reality A Fazenda 12, que levará para casa R$ 1,5 milhão.