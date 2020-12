A Fazenda 12: Lidi descobre que fez xixi no chão e culpa ‘cachaçada’

Lidi Lisboa se despediu de A Fazenda 12 nesta segunda-feira (14) e deu tchau para a chance de levar o prêmio do reality para casa. No programa ao vivo de ontem, Marcos Mion anunciou que a peoa foi a menos votada na roça que disputou contra Jojo Todynho e Biel, que se tornaram finalistas do programa. Após o término do programa, a atriz já permaneceu no deck de eliminação para conversar com os apresentadores do Cabine de Descompressão. Durante o papo, a paraense descobriu que foi a responsável pelo ‘misterioso’ xixi no chão do quarto da sede em um pós-festa.

Lidi não lembrava de xixi no chão

Durante a entrevista no Cabine de Descompressão, foi exibido o vídeo do momento em que Lidi fez xixi no chão do quarto de A Fazenda 12 após a festa ‘Likes‘. “Huuum, fui eu que fiz xixi, sabia”, disse a atriz ao assistir o momento.

“Olha, na calada da noite”, brincou o apresentador Thalles Viola Trouva. “Meu Deus, olha o que a cachaça não faz. Meu Deus, mentira, eu sabia”, comentou Lidi. “É, parece que você não consegue segurar muito né?”, também brincou Victor Sarro. “Esse mistério rolava na casa até hoje né”, disse Thalles. “Eu tinha pra mim que tinha sido eu, porque eu não lembrava”, revelou a agora ex-participante de A Fazenda 12.

OPA! Lidi descobre na #CabineDeDescompressão que ela foi a responsável por fazer xixi no quarto da sede! Veja a reação da ex-peoa 😂😅 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/70ceEvTURJ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 15, 2020

Leia também: xixi em local indevido; veja peões que infringiram a regra

Quem sai de A Fazenda 12 hoje?

Lidi se despediu ontem, segunda-feira (14), do reality, quem deixará o programa hoje? Stéfani Bays, Lipe Ribeiro e Tays Reis estão na décima sexta roça, quem será o menos votado? A parcial da enquete do Jornal DCI já indica o nome de quem deve sair. Confira clicando aqui.

