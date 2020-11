6 receitas de drinks para fazer em casa e curtir com os amigos

Reunir os amigos em casa para curtir uma noite é sempre uma boa pedida. Mas para melhorar ainda mais o clima, é bom se arriscar e fazer alguns drinks. Contudo, para não gastar muito tempo na cozinha, a melhor ideia são bebidas fáceis e simples de fazer. Assim todo mundo pode beber junto e aproveitar. Por isso, separamos seis receitas de drinks gostosos e fáceis para você beber e curtir com os amigos, sem precisar sair de casa ou gastar muito.

Drink com whisky, energético e limão

Essa é uma versão do clássico whisky e energético, porém mais saborosa e cítrica para beber com os amigos.

Ingredientes

1 dose de whisky

Energético (marca de sua escolha)

1 Limão

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Adicione uma dose de whisky, cerca de 200ml de energético e esprema o suco de um limão no copo. Por fim, complete o drink com gelo. Se quiser, corte uma rodela de limão para decorar o copo. Está pronto para servir!

Cuba libre é um dos drinks mais tradicionais

Esse é um dos drinks mais fáceis e simples de se fazer, você vai precisar de pouca coisa e ele fica pronto em minutos.

Ingredientes:

Rum

Coca-Cola

Rodelas de limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque uma dose de rum, gelo, rodelas de limão e complete o copo com coca-cola. Em seguida, para decorar, adicione rodelas de limão na borda do copo. Está pronto para tomar com a galera!

Frozen daiquiri de abacaxi

100ml de rum

50ml de suco de limão

1 copo de abacaxi cortado em cubos

1 copo de gelo triturado

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em um liquidificador e bata até ficar com uma consistência de smoothie. Em seguida, sirva em copos de cocktail.

Caipirinha de cerveja

Essa é uma versão que une as duas paixões do brasileiro, a típica caipirinha e a cervejinha. O resultado é um drink refrescante e leve para tomar com os amigos.

Ingredientes:

1 limão

1/2 colher d sobremesa de açúcar

Gelo a gosto

1 dose de cachaça

1/2 lata de cerveja

Modo de preparo:

Primeiramente, você vai preparar uma caipirinha normal, macere o limão com o açúcar, adicione o gelo e complete com a dose de cachça. Depois acrescente ½ lata da cerveja que quiser e mexe bem. Já está pronto para tomar. Se você quiser, pode passar sal na borda do copo para dar um toque a mais.

Bloody Mary está entre os melhores drinks

O bloody mary é um drink que leva um pouco mais de tempo e paciência para fazer. Mas pode ser a melhor pedida para um amigo que curte bebidas diferentes ou para testar coisas novas na cozinha, pois ele tem um sabor marcante. Confira o modo de preparo.

Ingrediente.

2 doses de Vodca

200 ml de Suco de Tomate

Suco de Limão

Sal, Molho de Pimenta e Molho Inglês a gosto

Talo de salsão para decorar

Modo de preparo:

Primeiramente, bata todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Por fim, passe tudo para um copo e coloque o talo de salsão para decorar o drink.

Jack & Coke com gotas de limão – drinks

Essa é outra receita muito fácil de fazer, mas que fica gostosa e agrada todo mundo. O Jack & Coke é um clássico que surgiu com a marca de whisky Jack Daniels, que consiste em misturar a bebida alcoolica com coca-cola. Contudo, ela pode ser feita com qualquer maca de whisky.

Ingredientes:

1 dose de whisky

200ml de coca cola

Gotas de limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

Primeiramente, misture as duas bebidas em copo com bastante gelo. Para dar um toque cítrico, coloque algumas gotas de limão e misture bem. Já está pronto para beber.