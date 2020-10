A Fazenda 12: Lidi vira ‘máquina de memes’ em formação de roça; veja os melhores

Lidi Lisboa agradou muitos internautas na sétima formação de roça de A Fazenda 12. A atriz se envolveu em discussões e não teve papas na língua. Nas redes sociais, parte do público que acompanha o reality se divertiu com os momentos. Veja o compilado:

Lidi Lisboa vira ‘máquina de memes’ em formação de roça

Lidi e Victória discutem

A primeira confusão da peoa durante a formação de roça foi com Victória Villarim, que votou na atriz. Lidi não concordou com a justificativa, disse que a ex-noiva de Eduardo Costa já tinha votada nela seis vezes e que estava usando desculpa. “Assume que você vota em mim. Agora vem com desculpa de molho? Pelo amor de Deus”, disparou a participante de A Fazenda 12. Antes de finalizar a discussão, Lidi comentou: “acabou, câmbio, desligo”, o que divertiu internautas nas redes sociais.

Em outro momento, Lidi também ironizou o comportamento de Victória, a chamando de “fofinha”, o que alguns compararam com um vídeo de Rita Lee.

Lidi é muito engraçada, até estressada… 🤣🤣🤣

Foi a melhor de ontem na votação

"Câmbio, desligo"

#Afazenda12 — Rafa ✈ ♥♥ 💥💋💎 🐶🐼🚕🌙 (@rafaelaceara) October 28, 2020

vou fazer igual a lidi agora pra encerrar um discussão "cambio, desligo!" — ㄴㄴㄱ (@HeirinU) October 28, 2020

“ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera” Lidi fazendo releitura de Rita Lee na #Afazenda12 é tudo de bom kkkkkk #roçaafazenda pic.twitter.com/0zTXb4BkNm — saullete | draglicious.com.br (@saullete) October 28, 2020

A LIDI REFEZ O MEME DA RITA LEE FALANDO DA VICTÓRIA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #RocaAFazenda12 #RocaAFazendapic.twitter.com/nhbT2bzIU6 — uɐᴉʇsᴉɹɔ (@cristianhenri_) October 28, 2020

Lidi diz que ofendeu vaca ao comparar animal com Mirella

Outra discussão que rendeu na web foi a briga entre Lidi e MC Mirella. Mirella votou na paranaense e justificou a escolha baseada em uma discussão que teve com a peoa de A Fazenda 12, momento em que Lidi chamou Mirella de ‘babaca’, ‘ardilosa’, ‘mimada’ e ‘vaca’.

A MC falou como odiou os adjetivos usados por Lidi: “me chamou de vaca, uma coisa horrível para você que é mulher, chamar outra mulher disso e ainda mais você que defende os animais”. “Na verdade, eu ofendi a vaca”, disparou Lidi.

lidi e a lidi

kkkkkkkkkkkkkk ela faz tudo “no caso eu ofendi a vaca” pic.twitter.com/Y9yNQynf0x — grazi (@papyurts) October 28, 2020

A Lidi “na verdade eu ofendi foi a vaca, né” 🗣🗣🗣Kkkkk eu amo essa mulher #RoçaAFazenda biel victoria pic.twitter.com/uvMh5wj1E6 — procura no insta (@brunoduqe) October 28, 2020

Mirella: AINDA MAIS VOCÊ QUE DEFENDE ANIMAIS. Lidi: VERDADE, EU OFENDI A VACA. KKKKKKKKKKKKK LIDI ÍCONE MEU DEUS#RoçaAFazenda pic.twitter.com/wJ0YmupyJh — Giovanna •• WONDER (@gioovlima) October 28, 2020

Lidi debocha de Biel em formação de roça de A Fazenda 12

Lidi também discutiu com Biel quando o peão de A Fazenda 12 usou a justificativa de que votava na participante pela “paz na casa”. Ao terminar o bate boca, a atriz debochou: “volte sempre”.

Voto 3 — Biel votou pela paz da casa e a Lidi: “Não sei que paz é essa que eles pregam… Volte sempre.” #RocaAFazenda pic.twitter.com/rokEIyhSyF — Portal Lidi Lisboa 👸🏾 (@lidiportal) October 28, 2020

“DE NADA, VOLTE SEMPRE” EU NÃO TO AGUENTANDO ESSE DEBOCHE DA LIDI HOJE NÃO KKKKKK — Thomas Santana (@thomassantanas) October 28, 2020

“câmbio desligo”

“o molho victoria?”

“na verdade eu ofendi a vaca”

“volte sempre”

lidi tá sendo a protagonista do programa hj tô amando #RoçaAfazenda pic.twitter.com/W0MFPnXmB7 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) October 28, 2020

Internautas se divertem com alfinetadas de Lidi em A Fazenda 12

As confusões de Lidi durante a sétima formação de roça de A Fazenda 12 continuaram rendendo nas redes sociais mesmo após o término da votação. Quem acompanha o reality show rural continuou falando sobre os comentários da peoa e repercutindo os momentos.

Lidi a proprietária da Fazenda hoje —Câmbio Desligo

—O molho Victoria?

—Na verdade eu ofendi a vaca

—Volte sempre

—Não sei que Paz é essa que vocês tanto falam… #RoçaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/3OmehLldht — Tô Falando (@ToFalannnu) October 28, 2020

Vou de berço😴😴😴deixando esse vídeo da Lidi servindo tudo nessa noite #AFazenda12 pic.twitter.com/p6sy7ETCOX — Sua vaca/ Cambio desligo💥🐇👸🏾70,37% (@tuitamarcella) October 28, 2020

Lidi protagonista da roça de ontem. Pisou nos Chernobyls e ainda não foi pra roça #afazenda12 pic.twitter.com/Zaiw4KNwBO — ᴀᴍᴀɴᴅᴀ (@awolstin) October 28, 2020

Raissa lidi e lipe foram os donos da noite ontem #AFazenda12 pic.twitter.com/er8qPH27ip — Raul 🤞🏾 (@r4ulz1t0) October 28, 2020

