Sem sombra de dúvidas, o ano de 1980 foi um dos mais importantes para a formação da música da próxima década. Artistas grandes como Paul McCartney, David Bowie e Black Sabbath mudaram a fórmula de suas músicas para dar certo em uma nova época. Com essa época em mente, relembre 10 discos que completam 40 anos em 2020 e suas principais músicas:

David Bowie – Scary Monsters (and Super Creeps)

Lançado em setembro de 1980, o disco Scary Monsters completou 40 anos em 2020. O disco é o primeiro gravado por David Bowie após uma série de discos mais experimentais conhecida como Trilogia de Berlim (Low, Heroes e Lodger). Como resultado da produção menos experimental, músicas como Ashes to Ashes e Fashion trouxeram Bowie de volta às paradas em 1980.

Rita Lee – Lança Perfume

Embora leve apenas o nome Rita Lee na capa, este disco de 1980 ficou conhecido pelos fãs da cantora como Lança Perfume. Esse álbum foi um grande marco na carreira da ex-Mutantes, pois levou seu som ao público estrangeiro e a consolidou como uma das grandes artistas do repertório nacional. Baila Comigo e Lança Perfume foram os maiores sucessos deste disco que completa 40 anos em 2020.

AC/DC – Back In Black – discos que completam 40 anos em 2020

Outro disco muito importante nesta lista, Back In Black foi o primeiro disco do AC/DC lançado após a morte de Bon Scott, vocalista do grupo australiano. A capa preta pode dar ideia de luto pela perda da banda, mas suas músicas e a performance vocal de Brian Johnson mostram que o AC/DC estava muito vivo. Embora esteja completando 40 anos em 2020, Back In Black ainda é o disco mais vendido da história do rock.

Arrigo Barnabé – Clara Crocodilo

Diferentes dos álbuns citados anteriormente, Clara Crocodilo não foi lançado por um artista que já era consolidado – é a gravação que estreia a discografia de Arrigo Barnabé, compositor e músico nascido em Londrina. O disco é uma viagem por arranjos dodecafônicos e letras sobre a experiência de viver em grandes metrópoles. É um dos mais importantes discos que completam 40 anos em 2020.

Paul McCartney – McCartney II – discos que completam 40 anos em 2020

Certamente, a aproximação da década de 1980 foi um importante ponto de transformação para artistas gigantes – e para Paul McCartney não poderia ser diferente. O ex-beatle havia acabado de encerrar o seu projeto Wings (responsável pelo incrível disco Band On The Run) e estava interessado em explorar novos sons. McCartney II surgiu como resultado destes fatores e tornou-se um dos principais discos da carreira solo do cantor e compositor.

Rush – Permanent Waves

Já havia algum tempo que o Rush fazia barulho no meio do rock progressivo, mas o lançamento do disco Permanent Waves conseguiu mudar completamente essa situação. A banda perseguiu um sonoridade e conseguiu conquistar as rádios com os hits Spirit of Radio e Freewill. Certamente, é um dos discos mais importantes do rock progressivo que completam 40 anos em 2020.

The Clash – Sandinista!

Após o sucesso estrondoso do disco duplo London Calling, a banda The Clash precisava se superar. A saída encontrada pelo grupo foi a criação Sandinista!, um álbum triplo experimental que mistura sonoridades como reggae, punk, gospel, disco e dub. O maior sucesso dessa fase do The Clash foi o single The Magnificent Seven, mas Sandinista! possui diversos outros momentos dignos de sucesso.

John Lennon – Double Fantasy – discos que completam 40 anos em 2020

O ano de 1980 foi emblemático para os fãs dos Beatles, pois marca a morte de John Lennon, assassinado apenas algumas semanas antes do Natal daquele ano. Contudo, antes de sua morte, Lennon conseguiu finalizar e lançar (com Yoko Ono) o disco Double Fantasy, seu primeiro trabalho de inéditas desde 1974. O álbum ganhou o Grammy de melhor álbum no ano seguinte, por isso é um dos principais discos que completam 40 anos em 2020.

Black Sabbath – Heaven and Hell

O Black Sabbath lançou grandes discos durante a década de 1970, mas todos com a companhia de Ozzy Osbourne nos vocais. Por isso, quando ele saiu da banda, o guitarrista Tony Iommi precisou reformular o som do grupo e buscar um novo vocalista. O substituto escolhido foi Dio e a sonoridade de Heaven and Hell deu novo fôlego ao Sabbath. Ele figura na lista de principais discos que completam 40 anos em 2020, porque vendeu mais de um milhão de cópias nos EUA e é considerado um dos melhores discos de heavy metal.

Joy Division – Closer- discos que completam 40 anos em 2020

Fechando a lista, temos o derradeiro álbum do grupo Joy Division. Closer é um disco atmosférico e que carrega um pouco da energia pesada sentida pelo vocalista Ian Curtis (ele suicidou-se apenas dois meses após o término das gravações do disco). Apesar disso, as músicas mostraram uma grande evolução da banda e traçaram um caminho que seria depois seguido pelo New Order, banda formada pelos membros remanescentes do Joy Division.

