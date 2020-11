A Fazenda 12: Luiza, Cartolouco e outros peões devem voltar ao reality

Já imaginou Luiza Ambiel, Cartolouco e Carol Narizinho de volta em “A Fazenda 12“? A vontade dos fãs do reality pode se tornar realidade. O apresentador Marcos Mion até lançou um enquete em seu Twitter, na noite de sexta-feira (20/11), perguntando: “Se tivesse repescagem, quem vocês gostariam de ver de volta na Fazendola?”. Será que já dá para sonhar?

Eliminados voltam ao reality

De acordo com a coluna de sábado (21/11)do jornalista Leo Dias, Carelli vai trazer os eliminados de volta, mas calma, eles não voltarão a brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Na verdade, eles estarão de volta para uma grande festa na reta final do programa. Mas claro, o que não deve faltar é “fogo no feno” e muita lavação de roupa suja em A Fazenda 12.

Mas antes, os eliminados passarão por um novo confinamento a fim de garantir que estão imunes ao coronavírus, assim como fizeram antes do programa começar.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vote na enquete: quem deve participar da repescagem do programa?

Festa terá um fã

Por causa da pandemia de covid-19, o último programa não contará com a tradicional noite com plateia. Contudo, um fã poderá participar da grande final, e poderá conhecer os peões e a sede de A Fazenda 12.

Para concorrer, o telespectador vai precisar participar de um concurso no TikTok e usar muito a criatividade: “Sua vida é a Fazendola, e você ganhou a prova do fazendeiro! O que você faria como fazendeiro da semana?”. Ganha quem criar a melhor resposta em vídeo. A promoção vai até 10 de dezembro. Veja o regulamento aqui.

Quem já foi eliminado?

Fernando Beatbox JP Gadêlha Rodrigo Moraes Cartolouco Carol Narizinho Luiza Ambiel Victória Villarim Juliano Ceglia Lucas Selfie Mirella

Quando é a final de A Fazenda 12?

A final de “A Fazenda” está prevista o dia 17 de dezembro, uma quinta-feira. Graças a boa audiência, a edição ganhou uma semana a mais do que era previsto no cronograma oficial.

Também já está confirmado que a final contará com quatro finalistas, ao invés de 3. A informação é de que o um dos peões será eliminado logo no início do programa. Aguenta coração!