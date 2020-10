A Fazenda 12: Luiza fica brava por Jakelyne querer eliminar Biel; entenda

As relações estão por um fio em A Fazenda 12. Luiza Ambiel contou para Carol Narizinho sobre uma conversa que teve com Jakelyne sobre a quinta eliminação da edição.

O resultado da quinta roça de A Fazenda 12 se aproxima e os peões tem seus favoritos. Luiza Ambiel disse para Carol Narizinho que torce para ver Tays Reis saindo reality show, mas Jakelyne Oliveira prefere que Biel seja eliminado, o que não agradou a atriz.

O que Luiza contou para Carol?

No quarto da sede, após o resultado da Prova do Fazendeiro, Luiza sentou para conversar com Carol. “Você é uma pessoa em que confio”, começou a peoa de A Fazenda 12. “A Jake falou bem assim: ‘vamos unir as torcidas para tirar o menino Biel’. Mas nossa, fiquei brava”, contou Luiza.

“Ela está p*** com ele”, avaliou Carol. A participante de A Fazenda 12 continuou contanto sobre seu papo com a miss: “ela chegou em mim e perguntou: ‘que foi?’ Falei: ‘estou chateada por causa da Carol [na roça] né’. Ela pegou e falou assim: ‘se Deus quiser vai dar tudo certo, vai voltar a Carol e a Tays‘. Olhei para a cara dela e falei: ‘não estou torcendo para a Tays, estou torcendo para a Carol e para o Biel'”.

“Aí ela: ‘aí não, vai dividir as torcidas’. Quase que falei para ela: ‘oxi, então você pedir para unir as torcidas para tirar o menino Biel pode?’ Me segurei”, completou a participante de A Fazenda 12. “Mas o negocio é que parece que o Biel não quer mais estar aqui”, opinou a ex-panicat. “Ele quer, mas é o jeito dele”, afirmou Luiza.

Luiza colocou Tays na roça

Em sua posição de fazendeira da semana, Luiza tinha o direito de mandar um peão de A Fazenda 12 direto para a roça. A atriz indicou Tays e justificou: “pelo menos comigo, não faz a menor questão de ficar numa boa. Pelo contrário, sempre que pode, está me provocando”.

Jakelyne brigou com Biel em A Fazenda 12

Após a quinta formação de roça de A Fazenda 12, Biel discutiu com Jakelyne e Mariano. O cantor ficou indignado por Mariano o ter vetado da Prova do Fazendeiro.

